Производство на трех заводах Stellantis в Европе приостановлено из-за забастовки на заводе поставщика MA France, сообщает представитель компании. По его словам, остановлено производство на двух заводах во Франции (Пуасси и Орден) и одном в Великобритании (Лутон).
Завод в Ордене производит коммерческие фургоны и мини-автобусы для марок Stellantis и также для Toyota. MA France, подразделение итальянской группы CLN, специализируется на штампованных металлических деталях.
Сотрудники завода выразили беспокойство по поводу планов перемещения производства в Польшу. Stellantis надеется, что текущие обсуждения на заводе позволят возобновить производство в ближайшее время.
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