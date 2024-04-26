Производство на трех заводах Stellantis в Европе приостановлено из-за забастовки

Срыв сборки: почему три завода Stellantis в Европе стоят на месте?

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Производство на трех заводах Stellantis в Европе приостановлено из-за забастовки на заводе поставщика MA France, сообщает представитель компании. По его словам, остановлено производство на двух заводах во Франции (Пуасси и Орден) и одном в Великобритании (Лутон).

Фото: Wikipedia by Ottaviani Serge is licensed under CC BY-SA 4.0

Завод в Ордене производит коммерческие фургоны и мини-автобусы для марок Stellantis и также для Toyota. MA France, подразделение итальянской группы CLN, специализируется на штампованных металлических деталях.

Сотрудники завода выразили беспокойство по поводу планов перемещения производства в Польшу. Stellantis надеется, что текущие обсуждения на заводе позволят возобновить производство в ближайшее время.