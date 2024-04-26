Газзаев ответил на обвинения экс-тренера "Осера"

Валерий Газзаев об обвинениях Ги Ру: "Это бред сивой кобылы"

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший тренер футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал обвинения в подкупе судей в четвертьфинале победного Кубка УЕФА в сезоне-2004/05 от экс-наставника французского "Осера" 85-летнего Ги Ру.

Фото: duma.gov.ru by пресс-служба Государственной Думы России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он сказал, что руководство российской команды якобы за помощь подарило арбитрам часы с рубинами.

"Что касается слов бывшего главного тренера "Осера", то это бред сивой кобылы! В таком возрасте такие вещи могут и присниться", — заявил Газзаев.

По его словам, которые приводит "СЭ", ЦСКА все решил на футбольном поле, в честной борьбе и заслуженно стал в 2005 году обладателем кубка УЕФА.

Газзаев также возмутился тем, что об этом заговорили спустя 20 лет.

"Россию хотят вновь поддеть, унизить в преддверии Олимпиады в Париже. Тут явно замешана политика", — считает экс-тренер ЦСКА.

Он добавил, что бывший наставник "Осера" этими словам только унизил сам себя.