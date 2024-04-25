Передача четырёх армянских сёл Азербайджану ожидаемо вызывала ярость местных. Патриоты прямо винят в этом Пашиняна

На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна

16:34 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

В Армении поднялась новая волна недовольства политикой премьер-министра Пашиняна. Уже не в первый раз местные патриоты обвиняют его в сговоре с Азербайджаном.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

И очередным поводом для недовольства стал факт передачи четырёх армянских сел Тавушской области под контроль Азербайджана. Жители этого приграничного района возмущены и перешли к акциям протеста, блокируя транспортные коммуникации.

Решение о передаче сел было принято в рамках работ по делимитации армяно-азербайджанской границы. Эти мероприятия между Азербайджаном и Армении проводятся с ноября 2020 года, и являются частью процесса, направленного на урегулирование отношений между странами, с целью последующего выхода на подписание мирного договора.

Почему процесс делимитации долго не двигался с места?

Делимитация процесс довольно трудоёмкий, и потому длительный. Стороны смотрят карты, документы, изучают правовую базу, сверяются, согласовывают и так далее. Достаточно сказать, что передача этих четырех сел — это первый практический шаг в вопросе делимитации за три с половиной года, то есть с того момента, как этот вопрос был обозначен.

Но одно дело, когда делимитация затрагивает поля, овраги, горы, водоемы, и другое дело, когда процесс идет по живому, то есть по населённым пунктам, дорогам, вынуждая местных жителей менять привычный уклад жизни. Естественно, что это вызывает бурю возмущения на местах у людей И здесь всегда сложно учесть интересы всех сторон, понять кто прав, а кто не очень.

Ещё сложнее разобраться в этих пограничных перипетиях стороннему наблюдателю. Но всё же мы попробуем понять и даже как-то объяснить.

И прежде надо сделать важное уточнение, исторический факт, о котором армянская пресса практически ничего не пишет: о том, что эти четыре села до начала 90-х годов входили в состав Азербайджана. В ходе боевых действий контроль со стороны был потерян, и на долгих тридцать лет сёла стали армянскими.

Собственно судьба этих сел повторяет судьбу семи районов Азербайджана, прилегающих к Нагорному Карабаху, и оказавшихся под контролем Армении в ходе Первой Карабахской войны 1992-94 годов. К концу ноября 2020 года эти районы вернулись под юрисдикцию Азербайджана, часть в результате военной операции Азербайджана, а другая по соглашению сторон при посредничестве России.

И, казалось бы, и эти четыре села Тавушского района Армении тоже должны были вернуться в состав Азербайджана тогда же, в 2020 году. Но нет, в том соглашении эти села оказались за скобками. Вернее, они там были, но потом странным образом исчезли. Хотя сам Пашинян первоначально озвучивал именно этот вариант. То есть Армения не возражала уже тогда. Вот этот пункт:

"2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года".

Газахский район — это район Азербайджана, граничащий с Тавушской областью Армении, к которому относились ранее спорные села.

И даже сейчас при поиске этого Трёхстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года можно попасть на эту версию.

Но почему вопрос про эти села в 2020 году отложили на потом? Вероятно, возникли какие-то новые обстоятельства, о которых можно только гадать. Хотя, скорее всего, в том соглашении решали сосредоточиться только на ключевых вопросах, касающиеся непосредственно Карабаха и коммуникаций. А вопрос с селами Газахского района решить в рамках задачи по делимитации.

Ведь конфликт между Армений и Азербайджаном с конца 80-х годов выходил далеко за географические рамки Карабаха и фактически затрагивал всю границу между двумя республиками.

Боевые столкновения были и на границе Нахичеванской автономии, что вообще в глубине Армении. И в северо-западном приграничье Азербайджана, о четырёх селах которого и идёт речь. В Армении этот пограничный район называется Тавушской областью. На азербайджанской стороне — это Газахский и Товузский районы.

Географически эти районы находятся довольно далеко от Карабаха — порядка 150-200 км. В этом смысле даже Нахичеванская автономия сильно ближе к Карабаху. Но почему-то этот весьма далекий от Карабаха приграничный Газахский район с конца 80-х годов тоже оказался предметом территориальных претензий со стороны соседа, а потому попал под прицел вооружённых формирований Армении.

И вот здесь нужно сделать политкорректную историческую справку. В позднем Советском Союзе самый мягкий термин, применявшийся к таким боевым подразделениям — НВФ, или "незаконные вооружённые формирования". В прессе их чаще именовали "боевиками" и "даже террористами".

В Армении их, конечно, называли и называют более благородными словами "добровольцы", "ополченцы". А между тем эти "воины" часто совершали преступления по отношению к мирному населению. И как раз одно из самых известных таких деяний произошло именно в Газахском районе, в селе Баганис Айрым, одном из тех, которые сейчас Армения возвращает Азербайджану.

История четырёх сел, возвращаемых Азербайджану

Как раз совсем недавно, 24 марта, по поводу этого преступления военная прокуратура Азербайджана вынесла вердикт: объявлены в международный розыск 18 человек, причастных к злодеяниям в Газахском районе.

Материалами следствия доказано, что 24 марта 1990 года незаконные армянские вооружённые формирования, грубо нарушив нормы международного права и законы Азербайджана, проникли с территории Армении на военной технике в село Баганис Айрым Газахского района Азербайджанской Республики. Они подвергли село шквальному огню из крупнокалиберного оружия, гранатомётов

Обратим внимание на дату сообщения прокуратуры — 24 марта. В этот же день, только в 1990 году, и было совершено преступление. И здесь надо понимать, насколько та трагедия отложилась в сердцах азербайджанцев. В связи с этим преступлением Баганис-Айрым часто называют азербайджанской Хатынью.

Во время событий в селе Баганис Айрым 10 человек, в том числе трое женщин и младенец, были убиты с особой жестокостью, а два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, 12 домов были разграблены и сожжены, а 438 местных жителей — насильственно изгнаны из мест проживания, отметили в Военной прокуратуре Азербайджана.

Помнят об этих событиях не только азербайджанцы, но и советские, а позднее и российские военнослужащие, которые несли здесь службу на линии разграничения.

Ведь нападение 24 марта 1990 года было не первым и не последним. Обстрелы со стороны Армении были делом регулярным. А в августе того же года здесь развернулись полномасштабные бои. Снова со стороны Армении группа сёл, в том числе Баганис-Айрым, подверглись обстрелу из артиллерии и ракетных установок.

Вокруг сел пришлось оборудовать полноценные взводные и ротные опорные пункты для защиты от атак этих так называемых "ополченцев". Снова были жертвы среди мирных, погиб и советский офицер, капитан Липатов.

С советской стороны пришлось применять и артиллерию, и реактивные установки залпового огня, а чтобы полностью отогнать армянских боевиков от границы, пришлось применить даже вертолеты огневой поддержки.

Неслыханное дело, полтора года как закончилась война в Афганистане, а тут снова полномасштабные бои, и вроде как на своей земле, и приходится получать пули от своих же советских граждан, гордо именующих себя борцами за свободу, добровольцами, ополченцами.

Это событие было тогда очень резонансным. На место выезжал командующий внутренними войсками генерал Шаталин. Он встречался тогда с только что избранным президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Тот уверял, что они там в Армении своими силами сами разберутся с разбушевавшимися "воинами" и просил не проводить активные действия непосредственно на армянской территории.

Его тогда послушали, но мира это не принесло. Как мы знаем, процесс развивался по нарастающей. Со временем подразделения Советской армии и внутренних войск покинули район конфликта, и семь сел Газахского района оказались под Арменией.

И в дальнейшем, уже после прекращения огня в 1994 году, именно этот район — Тавушский со стороны в Армении, Газахский и Товузский — становился местом различных инцидентов со взаимными обстрелами и жертвами. Так было в 2012 году, 2016-м, и даже летом 2020, года незадолго до начала 44-дневной войны за Карабах.

Так чем же можно объяснить такое пристальное внимание к северо-западным пограничным районам Азербайджана?

Тавуш и Газах — перекрёсток дорог из Азии в Европу

Для обеих стран этот регион имеет стратегическое значение:

вдоль границы на армянской стороне проходит автомобильная дорога в Грузию и газопровод, по которому Армения получает газ из России;

c азербайджанской стороны ситуация аналогичная, и даже более. Мимо границы проходят автомобильная и железная дорога в Грузию, а это выход в Европу. И здесь же проходят три нитки трубопроводов: две нефтяные и одна газовая.

И судя по насыщенности транспортной инфраструктуры, для Азербайджана этот район во много раз значимее, чем для Армении. По крайней мере, если говорить об экономической составляющей.

Например, у Армении, в случае возникновения проблем в Тавушской области, есть еще альтернативная дорога на Грузию, и газопровод из Ирана, по которому она может закрыть всю потребность в газе. А вот Азербайджан в случае нанесения удара по его коммуникациям в Газахском районе окажется отрезанным от своего главного экспортного торгового пути.

А игроки в этих трубопроводных проектах очень серьёзные. Помимо Турции, что само собой очевидно, здесь и Британия, и Франция, и Норвегия. Газ и нефть из Азербайджана идут и в Европу, и ныне воюющий Израиль.

То есть Азербайджану есть о чём беспокоиться в этом регионе. И он в принципе заинтересован в том, чтобы отодвинуть свои границы дальше на запад вглубь Армении. И нынешняя делимитация вроде бы отражает эту логику, если только забыть про то, что Азербайджан в данном конкретном случае пытается просто вернуть свои сёла в рамках юридических границ 1991 года.

Делимитация в логике армянских политиков

Противники делимитации на армянской стороне почему-то не любят вспоминать историю, а исходят только из военной логики, свято уверовав в "злобную сущность" Азербайджана по отношению к Армении. Примерно так же, как Запад обвиняет Россию в попытке захватить Европу. Очень похоже, что здесь применяются одинаковые методички. Хотя Запад на словах поддерживает Пашиняна в вопросе делимитации.

И, напротив, сторонники Пашиняна обвиняют жителей Тавуша, вышедших на протесты, в том, что они агенты Кремля. Обвинение довольно примитивное и нелепое. Учитывая, что Москва всюду говорит о территориальной целостности Азербайджана, исходя из довоенных границ республики, к чему и движется сейчас процесс делимитации.

Впрочем, и сторонники Пашиняна, и его противники не очень дружат с логикой, и пытаются воздействовать на свой народ противоречивыми лозунгами:

Пашинян — налаживать мирную жизнь с Азербайджаном и Турцией, забыть про Россию, ориентироваться на Запад;

оппозиция — Турция и Азербайджан — экзистенциальные враги Армении, а Россия — союзник.

И нет в этих точках зрения общего знаменателя. А значит, ни к чему, кроме как к расколу армянского общества такая политика привести не может. А уж российскому руководству при таком внутриполитическом раскладе в Армении очень сложно выработать оптимальную линию. Учитывая хорошие отношения с Турцией и союзнические с Азербайджаном.

Армянские политики, судя по всему, именно раскола общества и добиваются. Спекулируя на естественном чувстве страха от очередной войны с Азербайджаном, жителей Тавушской области пугают такими угрозами:

азербайджанские подразделения займут господствующие высоты;

ряд армянских сёл окажется в полуокружении;

боевые позиции Азербайджана вплотную приблизятся к армянским позициям;

газовая магистраль и дороги окажутся под контролем Азербайджана, и он в любое время сможет заблокировать коммуникации.

Коротко эти тезисы можно выразить простым и ныне популярным в Армении нарративом:

Азербайджан окажется в 50 метрах от армянских сёл.

И по поводу этих злосчастных пятидесяти метров пограничья развернулась целая словесная дуэль. Каждая из сторон использует этот метраж в свою пользу.

Например, Пашинян утверждает, что такая близость — это очень хорошо.

"Наша цель, задумка состоят в том, чтобы вы не говорили: "Вай, 50 метров в ту сторону Азербайджан", а говорили: "Вай, как хорошо, что в 50 метрах Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей и строить хозяйство", - заявил он.

Или другое его высказывание:

"Правительство Армении готово предпринять шаги, чтобы сделать жизнь людей в четырёх "азербайджанских" селах-Кызылхаджили, Хейрумли, Ашаг Аскипара, Баганис-Айрум-возможной".

Оппозиция усматривает в передаче сёл исключительно предательство Пашиняном народа Армении, и уверена, что за сдачей Тавуша последует ни много ни мало, а сдача самого Еревана. Конечно, не сразу, но в обозримой перспективе.

Понятно, что во всех этих взаимных обвинениях много политиканства. Но в сухом остатке есть и объективная реальность. Передача сёл рассматривается как исключительно односторонняя уступка Азербайджану потому, что под контролем Баку в такой же зеркальной ситуации есть армянские населённые пункты, которые в логике восстановления прежних границ, тоже должны быть возвращены Армении. Но на этот счет пока ничего не слышно.

С другой стороны, делимитация на тавушском участке объявлена Пашиняном как пилотный проект. И по идее должна дойти очередь с севера на юг и до возвращения Азербайджаном армянских сел.

Правда, пока это "взлетает" с превеликим трудом. Люди продолжают выступать против делимитации, и стандартным средством борьбы становится перекрытие дорог, и не только в пограничном районе, но и в других частях страны. Есть опасение, как бы в этой борьбе за государственную границу Армения не начертила новые границы внутри своего общества и государства.