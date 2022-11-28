Салеха: Иран и РФ подпишут важное грузовое соглашение

Директор иранских железных дорог Миад Салехи заявил, что Москва и Тегеран подпишут грузовое соглашение, которое позволит России транзитом через Иран провозить до 12 миллионов тонн груза.

"Пилотная партия российских грузов уже пошла морем из иранского порта Сальянка в Индию. Везут контейнеры с ДСП", — пишет издание "Акценты".

По словам Салехи, далее пойдут трубы и металлопрокат, удобрения, резина, пшеница, мука, крупы, растительное масло.