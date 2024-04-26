Разгадана тайна кошачьей гибкости: как кошки проходят через невероятно узкие пространства

Как кошки пролезают через такие узкие проёмы

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своей невероятной гибкостью, и в 2014 году французские учёные с юмором задались вопросом, можно ли считать кошек жидкостью. Несмотря на то что кошки не могут изменять своё физическое состояние, они умудряются проникать в очень маленькие пространства. Ответ на этот вопрос кроется в уникальной анатомии кошек, особенно в их плечевом поясе.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

В отличие от человека, у кошек лопатки и ключицы соединены мышцами, что позволяет им легко проскальзывать в узкие отверстия. Эта способность крайне полезна во время охоты, позволяя кошкам охотиться на мелкую добычу и избегать более крупных хищников, как отмечают в Британском обществе медицины кошек.

Ещё один уникальный орган, который помогает кошкам маневрировать через тесные пространства — это их усы. Усы кошек, или вибриссы, глубоко укоренены в коже и очень чувствительны, благодаря чему кошки могут получать детальную информацию о своём окружении. Усы помогают кошке оценить, сможет ли она протиснуться в узкий проход.

Кошачья способность проникать в маленькие отверстия — не только результат их физиологии, но и умение точно оценить ситуацию. Благодаря этому кошки редко пытаются пройти туда, где им это не удастся.

Возвращаясь к исследованию Марк-Антуана Фардина о "жидкости" кошек, он заключил, что кошки могут адаптироваться к форме контейнера, в который они попадают. В поддержку своего вывода он привёл множество доказательств, за что и был удостоен Шнобелевской премии, пародии на престижную научную награду.

Фардин также несколько раз выступал с этой темой на TED Talks, подчеркивая, что способность кошек просачиваться в узкие пространства может быть связана с их уникальной физической природой.