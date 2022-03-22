Иран готов поставлять в Индию нефть и газ через сделки в рупиях

Посол Ирана в Индии Али Чегени в ходе онлайн-совещания, организованного Центром Мировой Торговли, заявил, что "Иран готов содействовать энергетической безопасности Индии, путём запуска торговых расчётов в рупиях для экспорта нефти и газа".

"Механизм торговли на рупии может помочь компаниям из обеих стран общаться друг с другом напрямую, и избежать затрат на посредничество третьих лиц", — отметил иранский дипломат, добавив, что Тегеран готов к сотрудничеству с Нью-Дели, чтобы "оживить и найти альтернативный путь" для транспортировки природного газа в Индию через газопровод "Иран — Пакистан — Индия", проект которого был ранее отложен индийским правительством по "соображениям безопасности".

Чегени уточнил, что из-за санкций, введённых США, торговля между Ираном и Индией резко сократилась с $17 млрд в 2018–2019 годах до менее чем $2000 млн долларов в текущем финансовом году. Ожидается, что объём двусторонней торговли увеличится до $30 000 млн в случае осуществления торговых операций в индийской валюте.

Кроме того, он заявил, что Иран может удовлетворить импортные потребности Индии в более чем 260 продуктах, производимых Исламской Республикой, от мочевины до нефтехимии. Аналогичным образом Индия может экспортировать в Иран такие продукты, как:

сельскохозяйственное сырьё,

фармацевтика,

железо,

сталь,

клинкер,

цемент,

автомобили и другие.

ДЛЯ СПРАВКИ

Иран прекратил поставки нефти в Индию после того, как в 2018 году США вышли из ядерной сделки 2015 года и ввели санкции против Тегерана.

До этого в торговле между Индией и Ираном действовал бартерный механизм, по которому Индия оплачивала иранскую нефть в рупиях, которые иранские банки использовали для оплаты импорта индийских товаров.

Напомним, это второй за последнее время случай отказа стран от расчёта в долларах. Первыми на нацвалюты перешли Саудовская Аравия и Китай.