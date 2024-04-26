Отар Кушанашвили обвинил Леонида Агутина в предательстве: "Я прощаю Лёню"

Журналист Отар Кушанашвили вспомнил, как Леонид Агутин обиделся на его слова.
Отара Кушанашвили и Леонида Агутина связывала многолетняя дружба, однако в 2021 году взаимоотношениям приятелей пришёл конец.
Журналист позволил себе сболтнуть лишнего, чего Агутин ему не простил. Музыкант занёс бывшего друга в "чёрный список" и прекратил любое общение.
"Мою дружбу с ним он предал, дурак. Но хочу вам сказать, будучи парнем очень душевным (я про себя, не про него же), я прощаю Лёню Агутина", — сказал Кушанашвили в своём шоу "Каково?!"
Предполагаемым поводом для разрыва дружбы стал упрёк Кушанашвили в адрес Агутина, который после жалобы на финансовые трудности улетел отдыхать в Майами.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".