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Отар Кушанашвили обвинил Леонида Агутина в предательстве: "Я прощаю Лёню"

Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Леонидом Агутиным

0:50
Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили вспомнил, как Леонид Агутин обиделся на его слова.

Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Леонидом Агутиным
Фото: https://vk.com/leonid_agutin by ВК-аккаунт Леонида Агутина is licensed under public domain

Отара Кушанашвили и Леонида Агутина связывала многолетняя дружба, однако в 2021 году взаимоотношениям приятелей пришёл конец.

Журналист позволил себе сболтнуть лишнего, чего Агутин ему не простил. Музыкант занёс бывшего друга в "чёрный список" и прекратил любое общение.

"Мою дружбу с ним он предал, дурак. Но хочу вам сказать, будучи парнем очень душевным (я про себя, не про него же), я прощаю Лёню Агутина", — сказал Кушанашвили в своём шоу "Каково?!"

Предполагаемым поводом для разрыва дружбы стал упрёк Кушанашвили в адрес Агутина, который после жалобы на финансовые трудности улетел отдыхать в Майами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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