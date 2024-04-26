Отар Кушанашвили обвинил Леонида Агутина в предательстве: "Я прощаю Лёню"

Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Леонидом Агутиным

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили вспомнил, как Леонид Агутин обиделся на его слова.

Фото: https://vk.com/leonid_agutin by ВК-аккаунт Леонида Агутина is licensed under public domain

Отара Кушанашвили и Леонида Агутина связывала многолетняя дружба, однако в 2021 году взаимоотношениям приятелей пришёл конец.

Журналист позволил себе сболтнуть лишнего, чего Агутин ему не простил. Музыкант занёс бывшего друга в "чёрный список" и прекратил любое общение.

"Мою дружбу с ним он предал, дурак. Но хочу вам сказать, будучи парнем очень душевным (я про себя, не про него же), я прощаю Лёню Агутина", — сказал Кушанашвили в своём шоу "Каково?!"

Предполагаемым поводом для разрыва дружбы стал упрёк Кушанашвили в адрес Агутина, который после жалобы на финансовые трудности улетел отдыхать в Майами.