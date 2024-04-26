Названа причина, по которой уровень инфляции значительно превышает целевой показатель

Экономист Спинка отметил устойчивый рост в сфере кредитования

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России предположительно сохранит свою ключевую ставку на уровне 16% на предстоящем заседании, несмотря на то что текущий уровень инфляции значительно превышает целевой показатель, установленный на уровне 4% годовых.

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Это решение обусловлено несколькими факторами, которые стимулируют инфляционные процессы в экономике.

Во-первых, наблюдается устойчивый рост в сфере кредитования. По данным Центробанка, потребительское кредитование в марте увеличилось на 2% по сравнению с февралем, корпоративные заимствования выросли на 1,8%, а ипотечное кредитование на 1,2%. Эти показатели свидетельствуют о том, что сектор кредитования продолжает оставаться активным, что, в свою очередь, поддерживает высокий уровень спроса и способствует росту цен, сообщает URA.RU.

Вторым важным фактором является высокая деловая активность. Индекс производственной активности (PMI) в марте составил 55,7 пунктов, а индекс в сфере услуг — 51,4 пункта, что также указывает на устойчивое развитие производственного и сервисного секторов.

Третий аспект, оказывающий влияние на инфляцию, — это дефицит кадров. Благоприятный бизнес-климат и нехватка рабочей силы привели к тому, что заработные платы в январе-марте 2024 года выросли на 12,7%, что сравнимо с показателями всего предыдущего года. Увеличение доходов населения, в свою очередь, способствует повышению потребительского спроса и подталкивает цены вверх.

Руслан Спинка из инвестиционной компании Fontvielle подчеркивает, что, несмотря на стабильность ключевой ставки, следует обратить внимание на высказывания главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Рынок реагирует не только на реальные изменения ставок, но и на ожидания относительно будущей монетарной политики. Таким образом, инвесторам и аналитикам важно не просто смотреть на цифры, но и улавливать нюансы в высказываниях руководства регулятора.