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Автор Ольга Лебедева

Почему Индия замерла в сторонке, пока мир ломает копья из-за Украины

Мир

Сейчас, когда большая часть мира разделилась на два лагеря из-за ситуации вокруг Украины, взгляды многих политиков устремились на Индию. Просто потому, что она молчит. И не высказывает своего мнения ни в поддержку США, ни в поддержку России.

Почему Индия замерла в сторонке, пока мир ломает копья из-за Украины

Почему власти Дели "взяли паузу"? Наверное, просчитывают варианты, потому что Индия —

  1. крупнейшая в мире демократия и одна из самых быстрорастущих экономик — является ключевым союзником в возглавляемой США коалиции по противодействию "экспансионизму" Китая;
  2. имеет давние связи с Россией.

Эти два очень важных для страны фактора поставили вторую по численности населения страну в мире в неудобное положение, вынуждая, по сути, выбирать между Москвой и Вашингтоном, что и заставляет воздерживаться от официального денонсации.

"Мы находимся в сложной ситуации, потому что у нас очень сильные ставки с обеих сторон, — сказал Арун Сингх, экс-посол Индии в Соединенных Штатах, индийскому изданию MoJo Story. -Очевидно, что из-за этой сложной ситуации Индия решила, что лучше воздержаться”.

Напомним, к слову, что в ООН в среду 141 страна проголосовала за резолюцию, осуждающую Россию за ее "вторжение на Украину", четыре выступили против, а 35 воздержались — включая Индию и ее двух крупнейших геополитических конкурентов, Пакистан и Китай.

Воздержание вызвало критику со стороны официальных лиц в Вашингтоне, где американские президенты обеих партий стремились к более тесным отношениям с Нью-Дели в течение последних двух десятилетий.

"Я очень разочарован … Индия-мировая держава. Она не может отсидеться за забором”, -сказал сенатор Марк Уорнер,  сопредседатель Сенатского собрания Индии. — Я знаю, что Индия имеет долгую историю неприсоединения, но Индия также гордится тем, что является крупнейшей демократией в мире".

Экономика и прочие факторы влияния

В Индии больше англоговорящих, чем в любой другой стране на планете, за исключением Америки, и США стали одним из ее крупнейших торговых партнеров и источников иностранных инвестиций. США также являются одним из основных направлений для индийских эмигрантов и студентов.

Но в то же время Индия десятилетиями полагалась на Москву в поставках военной техники (60% оружия в стране российское)- и получала от неё международную политическую поддержку. Что направляет ее внешнюю политику по сей день.

Например, Индия официально не была неприсоединившейся во время холодной войны, и Советский Союз поддерживал её в войне 1971 года с Пакистаном, которая привела к созданию Бангладеш, в то время как Вашингтон поддерживал Пакистан — и продолжает поддерживать сегодня.

Кстати, сейчас Индия очень рассчитывает на то, что Россия поможет эвакуировать 20 000 индийцев, многие из которых студенты, которые жили на Украине.

С политиками понятно, а что народ?

Индийцы относятся к США и России примерно одинаково:

  • 49 % "выбирают" Америку,
  • 47 % — Россию., согласно опросу Pew 2017года.

Выбирать придётся?

Ахил Бери, директор инициатив Южной Азии в Институте политики азиатского общества, отметил, что публичные заявления Индии "стали более критичными в отношении России” в последние дни:

"Несмотря на то, что Индия не поддерживает то, что делает Россия, она не может полностью разорвать отношения с ней из-за опасений, что Москва воспользуется этим как возможностью для дальнейшего укрепления связей с противниками Индии, и углубит российско-китайские связи”.

При этом Вашингтон, как ранее рассказывала Pravda. Ru, надеется "продавить" Индию и поставить её в ряды своих союзников.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша индия россия
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