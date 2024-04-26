4 лучших упражнения, которые помогут облегчить утреннюю боль в шее, плечах и локтях

Упражнения, которые облегчат боль в суставах

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По большому счету, боль в суставах проистекает из постоянного недостатка разнообразных движений. Большинство людей приклеены к своим рабочим местам пять дней в неделю. С годами ваше тело приспосабливается к недостатку движения и приобретает эти напряженные мышцы и суставы, а напряженные суставы не двигаются так, как должны.

Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Чтобы избавиться от боли в суставах выполните эти упражнения:

При болях в шее: комплекс упражнений для активизации шеи.

Сядьте на пятки на пол, выпрямив позвоночник, плечи опустите вниз и отведите назад, а взгляд устремите вперед. Руки вытяните по бокам.

Прижмите подбородок как можно ближе к груди, насколько это удобно, затем начните медленно вращать шеей против часовой стрелки, позволяя своему взгляду следовать за направлением движения.

Используйте каждый доступный вам миллиметр диапазона движений без боли. Не забывайте продолжать дышать.

Сделайте 10 повторений, затем поменяйте направление еще на 10 повторений.

При болях в плечах: Обратный Снежный ангел.

Встаньте, ноги на ширине бедер, руки опущены по бокам, ладони обращены за спину. Слегка согните колени и вытяните бедра вперед, насколько это удобно. Сохраняйте нейтральное положение позвоночника.

Сохраняя это положение тазобедренного сустава и выпрямив руки, медленно поднимите их к потолку, насколько это удобно. Это исходное положение.

Согните оба локтя, скрестив предплечья за спиной, ладонями к потолку.

Медленно поднимите руки вверх по спине, насколько это удобно, затем выполните обратное движение. Разожмите предплечья и выпрямите руки, держа их поднятыми к потолку.

С поднятыми руками поверните предплечья так, чтобы ладони были обращены к полу, затем снова поверните, пока они не окажутся лицом к стене перед вами.

Медленно вытягивайте руки вперед, пока бицепсы не окажутся рядом с ушами.

Сделайте паузу, затем выполните все движение в обратном направлении, чтобы вернуться в исходное положение.

При болях в плече: Плечевой массаж.

Встаньте на расстоянии нескольких дюймов от стены рядом с левой стороной тела, ноги на ширине бедер, руки опущены по бокам, ладони обращены друг к другу. Опустите плечи вниз и отведите их назад и выпрямитесь.

Медленно и контролируемо вытяните левую руку перед туловищем вверх, к потолку, затем отведите ее за спину.

Когда вы почувствуете заедание примерно в середине движения, поворачивайте руку так, чтобы большой палец был направлен вниз, к полу.

Продолжайте медленно размахивать рукой, пока она не окажется рядом с левой ногой. Избегайте касаться стены рукой и поворачивать тело влево.

Сделайте паузу, затем выполните все движение в обратном направлении, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте 5 — 10 повторений, затем переключитесь на другую сторону и сделайте еще 5 — 10 повторений.

При болях в локте: упражнение для активации локтевого сустава в полном объеме.

Сядьте на пятки на полу, выпрямив позвоночник, опустив плечи и отведя их назад, а взгляд устремив вперед.

Слегка вытяните обе руки перед собой ладонями вперед, кончики пальцев рядом с коленными чашечками, на высоте нескольких дюймов над полом.

Ваши большие пальцы должны быть направлены в стороны комнаты.

Удерживая плечи ровно, а локти прижатыми к бокам, медленно поднимите кончики пальцев к лицу, ладони теперь обращены к вам. Используйте каждый миллиметр диапазона движений, который вам доступен и не вызывает боли.

Медленно опустите кончики пальцев обратно на пол рядом с коленными чашечками. В середине движения поверните предплечья так, чтобы ладони по-прежнему были обращены к вам. Большие пальцы должны быть направлены к коленям.

Сделайте 10 повторений.