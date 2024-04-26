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4 лучших упражнения, которые помогут облегчить утреннюю боль в шее, плечах и локтях

Упражнения, которые облегчат боль в суставах

4:18
Спорт

По большому счету, боль в суставах проистекает из постоянного недостатка разнообразных движений. Большинство людей приклеены к своим рабочим местам пять дней в неделю. С годами ваше тело приспосабливается к недостатку движения и приобретает эти напряженные мышцы и суставы, а напряженные суставы не двигаются так, как должны.

Упражнения, которые облегчат боль в суставах
Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Чтобы избавиться от боли в суставах выполните эти упражнения:

При болях в шее: комплекс упражнений для активизации шеи.

  • Сядьте на пятки на пол, выпрямив позвоночник, плечи опустите вниз и отведите назад, а взгляд устремите вперед. Руки вытяните по бокам.
  • Прижмите подбородок как можно ближе к груди, насколько это удобно, затем начните медленно вращать шеей против часовой стрелки, позволяя своему взгляду следовать за направлением движения.
  • Используйте каждый доступный вам миллиметр диапазона движений без боли. Не забывайте продолжать дышать.
  • Сделайте 10 повторений, затем поменяйте направление еще на 10 повторений.

При болях в плечах: Обратный Снежный ангел.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, руки опущены по бокам, ладони обращены за спину. Слегка согните колени и вытяните бедра вперед, насколько это удобно. Сохраняйте нейтральное положение позвоночника.
  • Сохраняя это положение тазобедренного сустава и выпрямив руки, медленно поднимите их к потолку, насколько это удобно. Это исходное положение.
  • Согните оба локтя, скрестив предплечья за спиной, ладонями к потолку.
  • Медленно поднимите руки вверх по спине, насколько это удобно, затем выполните обратное движение. Разожмите предплечья и выпрямите руки, держа их поднятыми к потолку.
  • С поднятыми руками поверните предплечья так, чтобы ладони были обращены к полу, затем снова поверните, пока они не окажутся лицом к стене перед вами.
  • Медленно вытягивайте руки вперед, пока бицепсы не окажутся рядом с ушами.
  • Сделайте паузу, затем выполните все движение в обратном направлении, чтобы вернуться в исходное положение.

При болях в плече: Плечевой массаж.

  • Встаньте на расстоянии нескольких дюймов от стены рядом с левой стороной тела, ноги на ширине бедер, руки опущены по бокам, ладони обращены друг к другу. Опустите плечи вниз и отведите их назад и выпрямитесь.
  • Медленно и контролируемо вытяните левую руку перед туловищем вверх, к потолку, затем отведите ее за спину.
  • Когда вы почувствуете заедание примерно в середине движения, поворачивайте руку так, чтобы большой палец был направлен вниз, к полу.
  • Продолжайте медленно размахивать рукой, пока она не окажется рядом с левой ногой. Избегайте касаться стены рукой и поворачивать тело влево.
  • Сделайте паузу, затем выполните все движение в обратном направлении, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Сделайте 5 — 10 повторений, затем переключитесь на другую сторону и сделайте еще 5 — 10 повторений.

При болях в локте: упражнение для активации локтевого сустава в полном объеме.

  • Сядьте на пятки на полу, выпрямив позвоночник, опустив плечи и отведя их назад, а взгляд устремив вперед.
  • Слегка вытяните обе руки перед собой ладонями вперед, кончики пальцев рядом с коленными чашечками, на высоте нескольких дюймов над полом.
  • Ваши большие пальцы должны быть направлены в стороны комнаты.
  • Удерживая плечи ровно, а локти прижатыми к бокам, медленно поднимите кончики пальцев к лицу, ладони теперь обращены к вам. Используйте каждый миллиметр диапазона движений, который вам доступен и не вызывает боли.
  • Медленно опустите кончики пальцев обратно на пол рядом с коленными чашечками. В середине движения поверните предплечья так, чтобы ладони по-прежнему были обращены к вам. Большие пальцы должны быть направлены к коленям.
  • Сделайте 10 повторений.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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