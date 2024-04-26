На километр повыше: в Роскосмосе объяснили, зачем нужна регулярная коррекция орбиты МКС

"Прогресс МС-26" приподнял МКС на один километр

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Транспортный космический корабль "Прогресс МС-26" приподнял МКС на один километр, сообщил в пятницу Роскосмос.

Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

Манёвр осуществлён утром 26 апреля, уточняется в официальном телеграм-канале госкорпорации.

"Сегодня в 05:35 мск включились двигатели "Прогресса МС-26", они проработали 403,2 секунды и выдали импульс величиной 0,6 м/с. После манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1 км и составила 414,80 км над поверхностью Земли", — сказано в сообщении.

В нём объясняется, что периодическая коррекция орбиты МКС необходима для компенсации сопротивления воздуха. На этой сравнительно небольшой высоте не вакуум, а сильно разреженные слои атмосферы. Станция тормозит об них и понемногу снижается.

Кроме того, иногда её приходится уводить от столкновения с космическим мусором, как это было сделано при помощи одного из предыдущих грузовиков — "Прогресс МС-24".