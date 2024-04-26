Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки садовода влияют на рост и развитие растений
Напиток из корицы и мёда лечит простуду и помогает от бессонницы
Советы по покраске радиатора отопления
В 2024 году некоторые ЗПИФ недвижимости могут принести прибыль
7 эффективных упражнений для укрепления ног
ТОП стран для отдыха в мае 2024. Где отдохнуть в мае?
Наталья Морозова: слушайте записи телефонных мошенников, чтобы не стать их жертвой
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Леонидом Агутиным
Соус для куриных крылышек с чесноком и пармезаном
На километр повыше: в Роскосмосе объяснили, зачем нужна регулярная коррекция орбиты МКС

"Прогресс МС-26" приподнял МКС на один километр

1:15
Наука

Транспортный космический корабль "Прогресс МС-26" приподнял МКС на один километр, сообщил в пятницу Роскосмос.

"Прогресс МС-26" приподнял МКС на один километр
Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

Манёвр осуществлён утром 26 апреля, уточняется в официальном телеграм-канале госкорпорации.

"Сегодня в 05:35 мск включились двигатели "Прогресса МС-26", они проработали 403,2 секунды и выдали импульс величиной 0,6 м/с. После манёвра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1 км и составила 414,80 км над поверхностью Земли", — сказано в сообщении.

В нём объясняется, что периодическая коррекция орбиты МКС необходима для компенсации сопротивления воздуха. На этой сравнительно небольшой высоте не вакуум, а сильно разреженные слои атмосферы. Станция тормозит об них и понемногу снижается.

Кроме того, иногда её приходится уводить от столкновения с космическим мусором, как это было сделано при помощи одного из предыдущих грузовиков — "Прогресс МС-24".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
Запад продолжает поставлять Украине "чудо-оружие" Дмитрий Плотников "Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря Вячеслав Шпаковский Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Последние материалы
Запад продолжает поставлять Украине "чудо-оружие"
В 2024 году некоторые ЗПИФ недвижимости могут принести прибыль
7 эффективных упражнений для укрепления ног
ТОП стран для отдыха в мае 2024. Где отдохнуть в мае?
Наталья Морозова: слушайте записи телефонных мошенников, чтобы не стать их жертвой
Отар Кушанашвили рассказал о ссоре с Леонидом Агутиным
Соус для куриных крылышек с чесноком и пармезаном
"Прогресс МС-26" приподнял МКС на один километр
Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа
Почему стоит погладить собаку перед выходом из дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников