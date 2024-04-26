Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соус для куриных крылышек с чесноком и пармезаном
"Прогресс МС-26" приподнял МКС на один километр
Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа
Четыре российские компании получили право на морское страхование в Индии
Эту шутку из "Ивана Васильевича" замечают единицы
Интервальное голодание запрещено при болезнях ЖКТ
Hardcore проведёт вечер мирового турне на ЦСКА Арене
Три правила, нарушение которых в ношении пиджака следует избегать
Говорим об интересной подкормке перца
20-40% собак страдают от одиночества: ваша не будет в их числе благодаря этому методу

Почему стоит погладить собаку перед выходом из дома

2:23
Зоосфера » Собаки

Если бы решение было за нашими псами, они бы предпочли, чтобы мы вечно оставались дома. К сожалению, большинство из нас такую роскошь себе позволить не могут. В итоге, вместо того чтобы целый день играть и обниматься с любимцами, мы вынуждены уходить, оставляя их с грустными глазами.

Почему стоит погладить собаку перед выходом из дома
Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ирония заключается в том, что та самая преданность, ради которой мы так ценим собак, может приводить к поведенческим проблемам, например, к тревожности из-за разлуки с хозяином. Статистика показывает, что от 20 до 40% собак испытывают это чувство на протяжении своей жизни.

Однако есть методы, которые могут сделать наше отсутствие менее тяжелым для собак, начиная от дрессировки и заканчивая медикаментозным лечением. Например, исследование, опубликованное в Journal of Veterinary Behavior, показало, что иногда достаточно просто погладить собаку перед уходом.

"По результатам пилотного исследования, легкое поглаживание перед короткой разлукой может положительно сказаться на состоянии животного, снижая его тревожность,” — объясняет Кьяра Марити, ведущий автор исследования из Университета в Пизе.

Эксперименты показали, что собаки, которых погладили перед уходом владельца, оставались спокойнее на более длительный период времени по сравнению с теми, кого не погладили. Также у "поглаженных" щенков наблюдалось более низкое сердцебиение.

Важно отметить, что участники эксперимента не страдали от разлуковых поведенческих нарушений, что подчеркивает необходимость дополнительных исследований, особенно среди собак с выраженной тревожностью.

Тем не менее, как предостерегает Марк Бекофф, профессор экологии и эволюционной биологии из Университета Колорадо, в своём блоге на Psychology Today: "Обобщения о подходах к прощанию с собаками могут быть неверными”.

Каждое животное уникально, и хотя некоторым собакам может помочь нежное поглаживание перед уходом, другие могут предпочесть, чтобы хозяин ушел без лишних прощаний.

Зная своего питомца лучше всех, вы можете попробовать разные подходы. Возможно, одно простое действие окажет значительное влияние на день вашего четвероногого друга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
"Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря Вячеслав Шпаковский Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания
Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания
Последние материалы
Говорим об интересной подкормке перца
Путин объяснил высокую ключевую ставку ЦБ перегревом ипотечного рынка
Во что выгоднее инвестировать: в квартиру или дом?
Упражнения, которые облегчат боль в суставах
"Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря
В Московской области запустили комплекс по переработке ТКО
Пять продуктов, которые облегчают процесс расчесывания волос
Экономист Спинка отметил устойчивый рост в сфере кредитования
Плохо ли иметь очень много комнатных цветов в квартире?
10 полезных советов для выгула питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников