20-40% собак страдают от одиночества: ваша не будет в их числе благодаря этому методу

Почему стоит погладить собаку перед выходом из дома

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если бы решение было за нашими псами, они бы предпочли, чтобы мы вечно оставались дома. К сожалению, большинство из нас такую роскошь себе позволить не могут. В итоге, вместо того чтобы целый день играть и обниматься с любимцами, мы вынуждены уходить, оставляя их с грустными глазами.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ирония заключается в том, что та самая преданность, ради которой мы так ценим собак, может приводить к поведенческим проблемам, например, к тревожности из-за разлуки с хозяином. Статистика показывает, что от 20 до 40% собак испытывают это чувство на протяжении своей жизни.

Однако есть методы, которые могут сделать наше отсутствие менее тяжелым для собак, начиная от дрессировки и заканчивая медикаментозным лечением. Например, исследование, опубликованное в Journal of Veterinary Behavior, показало, что иногда достаточно просто погладить собаку перед уходом.

"По результатам пилотного исследования, легкое поглаживание перед короткой разлукой может положительно сказаться на состоянии животного, снижая его тревожность,” — объясняет Кьяра Марити, ведущий автор исследования из Университета в Пизе.

Эксперименты показали, что собаки, которых погладили перед уходом владельца, оставались спокойнее на более длительный период времени по сравнению с теми, кого не погладили. Также у "поглаженных" щенков наблюдалось более низкое сердцебиение.

Важно отметить, что участники эксперимента не страдали от разлуковых поведенческих нарушений, что подчеркивает необходимость дополнительных исследований, особенно среди собак с выраженной тревожностью.

Тем не менее, как предостерегает Марк Бекофф, профессор экологии и эволюционной биологии из Университета Колорадо, в своём блоге на Psychology Today: "Обобщения о подходах к прощанию с собаками могут быть неверными”.

Каждое животное уникально, и хотя некоторым собакам может помочь нежное поглаживание перед уходом, другие могут предпочесть, чтобы хозяин ушел без лишних прощаний.

Зная своего питомца лучше всех, вы можете попробовать разные подходы. Возможно, одно простое действие окажет значительное влияние на день вашего четвероногого друга.