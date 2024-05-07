Конор Макгрегор отреагировал на желание Оливейры страховать его бой с Чендлером

Экс-чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в соцсетях высказался по поводу желания бразильца Чарльза Оливейры страховать его бой с уроженцем США Майклом Чендлером.
"Я уделаю вас обоих за один вечер. Даже не вспотею. Я уничтожу вас обоих в течение раунда", — заявил Макгрегор.
Портал "Чемпионат" сообщает, что поединок Макгрегора с Чендлером пройдет в конце июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.