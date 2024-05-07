Конор Макгрегор отреагировал на желание Оливейры страховать его бой с Чендлером

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Макгрегор о желании Оливейры страховать его бой: "Я уделаю вас обоих за вечер"

0:33
Спорт

Экс-чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в соцсетях высказался по поводу желания бразильца Чарльза Оливейры страховать его бой с уроженцем США Майклом Чендлером.

Макгрегор о желании Оливейры страховать его бой: "Я уделаю вас обоих за вечер"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я уделаю вас обоих за один вечер. Даже не вспотею. Я уничтожу вас обоих в течение раунда", — заявил Макгрегор.

Портал "Чемпионат" сообщает, что поединок Макгрегора с Чендлером пройдет в конце июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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