Конор Макгрегор отреагировал на желание Оливейры страховать его бой с Чендлером

Макгрегор о желании Оливейры страховать его бой: "Я уделаю вас обоих за вечер"

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в соцсетях высказался по поводу желания бразильца Чарльза Оливейры страховать его бой с уроженцем США Майклом Чендлером.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я уделаю вас обоих за один вечер. Даже не вспотею. Я уничтожу вас обоих в течение раунда", — заявил Макгрегор.

Портал "Чемпионат" сообщает, что поединок Макгрегора с Чендлером пройдет в конце июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе.