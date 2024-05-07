Массовая рвота на борту рейса из Маврикия во Франкфурт: подробности и реакция авиакомпании Condor

У десятков пассажиров рейса в Европу в небе началась рвота

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Десятки пассажиров рейса авиакомпании Condor, следовавшего из Маврикия во Франкфурт, внезапно столкнулись с рвотой во время полета. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

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Инцидент произошел на борту самолета, где из 290 пассажиров 70 человек испытали сильную тошноту и рвоту.

По прибытии в аэропорт на встречу самолету выехали экстренные службы. Представитель Condor подтвердил случившееся, уточнив, что члены экипажа не пострадали. Авиакомпания уже начала расследование инцидента.