Если спать, то только с кошкой: почему каждый кошатник не имеет права погружаться в царство Морфея без своего пушистика

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Стало известно, почему необходимо спать с кошкой

1:10
Зоосфера » Кошки

Хотя многие выступают против совместного сна с кошками, такой вид отдыха имеет неоспоримые преимущества, которые нельзя игнорировать.

Стало известно, почему необходимо спать с кошкой
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Опишем выводы исследований, которые показывают, что сон улучшается, если в кровати находится домашний питомец.

Первое, что стоит упомянуть — это целебное действие мурлыканья кота на человека. Простое поглаживание кота вызывает его мурлыканье, которое успокаивает, нормализует давление и помогает быстрее заснуть.

Второе, наличие живого существа рядом, даже если это маленький котенок, приносит его владельцу ощущение защищенности. Тепло, исходящее от кота, психологически делает человека спокойнее, обеспечивая непрерывный сон.

Третье, было доказано, что обнимать кота и гладить его стимулирует выработку окситоцина, также известного как гормон счастья.

И наконец, четвертое: близость с кошкой способствует более быстрому засыпанию. Таким образом, если вы часто просыпаетесь ночью и не можете справиться с бессонницей, попробуйте устроить коту место в своей постели.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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