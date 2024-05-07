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Макияж для чувствительных глаз: семь советов для стильного образа без раздражения

Избегайте дискомфорта: советы по макияжу для чувствительных глаз

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Если у вас чувствительные глаза, это не повод отказываться от макияжа. Вместо этого вы можете создать стильный и элегантный образ, используя несколько умных приемов. Чтобы избежать раздражения и дискомфорта при макияже глаз, следуйте этим советам от портала stylecraze.com.

Избегайте дискомфорта: советы по макияжу для чувствительных глаз
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Приобретайте гипоаллергенные продукты

При выборе косметики для глаз уделите внимание гипоаллергенным средствам. Они лишены компонентов, способных вызвать раздражение слизистой. Также предпочтительно использовать продукты без отдушек, чтобы уменьшить риск возникновения аллергии.

Кремовые тени вместо пудровых

Чтобы избежать неприятных реакций, выбирайте кремовые тени вместо пудровых. Последние содержат тальк, который может раздражать кожу век и вызывать дискомфорт.

Измените метод нанесения макияжа

Для чувствительных глаз подходит бережное нанесение макияжа. Лучше всего использовать похлопывающие движения при растушевке теней, чтобы избежать раздражения.

Пользуйтесь качественными кистями

Грубая натуральная щетина может вызвать раздражение, поэтому используйте синтетические кисти и регулярно мойте их.

Не подводите слизистую

Нанесение подводки на внутреннюю линию век делает взгляд выразительным, но может вызвать дискомфорт при чувствительности глаз. Лучше обойтись без этого, нанеся тени под нижние ресницы.

Не переусердствуйте

Избегайте излишнего количества косметики на глазах. Если используете подводку, возможно, стоит отказаться от теней. Избыток средств может вызвать раздражение.

Тщательно снимайте макияж

Не забывайте удалить макияж в конце дня при помощи специальных средств и пенки для умывания. Это поможет избежать раздражения и сохранить здоровье глаз.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться макияжем глаз, не беспокоясь о дискомфорте и раздражении.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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