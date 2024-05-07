Гадкий утенок: названы самые уродливые породы собак — совсем на любителя

Кинологи назвали самые причудливые породы собак

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — неотъемлемая часть многих семей по всему миру. Однако некоторые породы отличаются настолько необычными чертами, что даже опытные кинологи удивляются. Вот пять самых странных пород, которые заслуживают внимания.

Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Бедлингтон-терьер — эту породу часто называют "собакой, похожей на овцу". Их волнистая шерсть и специфическая форма головы делают их внешний вид поистине уникальным. Помимо внешности, эти собаки известны своим дружелюбным и игривым характером.

Мексиканская голая собака (Ксолоитцкуинтли) — одна из древнейших пород собак, которая почти не имеет шерсти. Эта порода высоко ценится в Мексике и считается национальным достоянием.

Чонгкинг — редкая китайская порода, которая изначально использовалась для охоты и стражи. У этих собак короткая шерсть, мускулистое телосложение и очень необычный ржаво-красный цвет.

Пули — известен своей "дренированной" шерстью, которая образует длинные шнуры. Эти венгерские пастушьи собаки отличаются не только своим необычным внешним видом, но и выдающимися пастушьими способностями.

Бергамаско — еще одна пастушья собака с уникальной шерстью. Их шерсть состоит из трех различных типов волос, что образует плотные "маты", защищающие животное от холода и влаги.