Гадкий утенок: названы самые уродливые породы собак — совсем на любителя

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Кинологи назвали самые причудливые породы собак

1:28
Зоосфера » Собаки

Собаки — неотъемлемая часть многих семей по всему миру. Однако некоторые породы отличаются настолько необычными чертами, что даже опытные кинологи удивляются. Вот пять самых странных пород, которые заслуживают внимания.

Кинологи назвали самые причудливые породы собак
Фото: openverse.org by johnynek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Бедлингтон-терьер — эту породу часто называют "собакой, похожей на овцу". Их волнистая шерсть и специфическая форма головы делают их внешний вид поистине уникальным. Помимо внешности, эти собаки известны своим дружелюбным и игривым характером.

Мексиканская голая собака (Ксолоитцкуинтли) — одна из древнейших пород собак, которая почти не имеет шерсти. Эта порода высоко ценится в Мексике и считается национальным достоянием.

Чонгкинг — редкая китайская порода, которая изначально использовалась для охоты и стражи. У этих собак короткая шерсть, мускулистое телосложение и очень необычный ржаво-красный цвет.

Пули — известен своей "дренированной" шерстью, которая образует длинные шнуры. Эти венгерские пастушьи собаки отличаются не только своим необычным внешним видом, но и выдающимися пастушьими способностями.

Бергамаско — еще одна пастушья собака с уникальной шерстью. Их шерсть состоит из трех различных типов волос, что образует плотные "маты", защищающие животное от холода и влаги.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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