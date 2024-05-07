Стало известно, как Орбакайте планирует покорять Россию после скандала с Пугачёвой

Кристина Орбакайте готовится возобновить свои выступления в России, начиная с корпоративного концерта в Кремлевском дворце 1 июня в честь Дня защиты детей.
Изначально планы на выступление в Кремле 8 мая были отложены из-за скандала, связанного с высказываниями ее матери, Аллы Пугачевой, о том, что "нормальные" люди не планируют возвращаться в Россию.
После июньского концерта Орбакайте планирует провести ряд частных выступлений по России с гонораром в 5,5 миллионов рублей за выступление, а также с определенными условиями райдера. В преддверии этих событий, Орбакайте также выиграла судебный процесс против организатора концертов из Южно-Сахалинска на пять тысяч рублей.
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