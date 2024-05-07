Загадочный римский додекаэдр обнаружен в Англии: археологи раскрывают тайны древности

Археологи пытаются найти разгадку тайну римских 12-гранников

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Древние додекаэдры, известные также как 12-гранники, представляют собой археологическую загадку, найденную в различных регионах бывшей Римской империи.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует более 130 таких объектов, изготовленных преимущественно из медных сплавов, причём их чаще всего находят в Северной Европе и на территории Британии, но ни одного в Италии. Эти артефакты могли использоваться в религиозных ритуалах, как элементы декора или в качестве утилитарных инструментов, например, для вязания или как средство для снятия стресса.

Каждый додекаэдр уникален по размеру, форме и составу металлических сплавов. Недавно в Нортон-Дисней, Англия, был обнаружен 33-й по счёту додекаэдр, изготовленный из сплава меди, олова и свинца, с диаметром восемь сантиметров и весом 245 граммов, сообщает Phys.org.

Археологи планируют провести тщательное исследование этого объекта, включая лабораторный анализ в университете Ньюкасла, чтобы получить больше информации о его структуре и возможном назначении. Это исследование может предоставить новые данные, которые помогут разгадать тайну этих исторических артефактов.