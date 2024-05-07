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Как заснуть за считанные минуты без снотворного при бессоннице: простой метод

Раскрыт простой способ, как быстро уснуть

1:22
Здоровье

Бессонница является большой проблемой для многих людей. В этой статье мы расскажем вам секреты, как можно быстрее заснуть.

Раскрыт простой способ, как быстро уснуть
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Как быстро заснуть при бессоннице

Специалисты рекомендуют отказаться от гаджетов перед сном. Это действительно важно, потому что экран излучает свет, который серьезно нарушает качество сна и засыпания у человека. Чтобы быстрее заснуть, важно перестать пользоваться телефоном или ноутбуком хотя бы за час до сна.

Для полноценного сна также важно практиковать вечерние прогулки на свежем воздухе. Вообще, любая физическая активность помогает легче заснуть. Поэтому, если вы страдаете бессонницей, попробуйте добавить как можно больше физической активности в течение дня или вечера. Так вы будете уставать и быстро засыпать вечером.

Также важно избегать дневного сна, так как это может нарушить ваш режим дня и сна. Еще вы можете принять расслабляющую ванну с ароматическими маслами перед сном.

Чтобы быстрее заснуть, удобно ложитесь на кровать и расслабьтесь. После этого сосредоточьтесь на расслаблении всех мышц вашего тела. Важно расслабить мышцы лица, а затем опустить плечи. Глубоко вдохните и выдохните, расслабляя грудную клетку.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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