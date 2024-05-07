"Ингосстрах" присоединился к инициативе Центрального Банка РФ по повышению финансовой грамотности населения

Филиал "Ингосстраха" в Мурманске обучает детей и подростков финансам

1:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Ингосстрах" включился в инициативу Центрального Банка России, направленную на улучшение финансовой грамотности граждан и развитие финансовой культуры среди населения.

Фото: flickr.com by BarbaraLN is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В рамках этого проекта организована серия образовательных событий, включающая встречи, лекции и дискуссии, адресованные детям, подросткам и студентам, заинтересованным в основах финансов и страхования. Целью данных мероприятий является повышение уровня финансовой осведомленности молодого поколения.

Компания "Ингосстрах" принимает активное участие в социально значимых инициативах. Например, в 2023 году на территории мурманского филиала была проведена встреча с воспитанниками местного центра помощи детям, лишенным родительской опеки. В ходе встречи детям доступно объясняли суть страхования и принципы функционирования страховых продуктов, а также отвечали на их вопросы в дружественной атмосфере.

"Финансовая грамотность помогает детям и подросткам развивать ответственное отношение к деньгам, понимать основы личного бюджета, уметь планировать расходы и сбережения. Получение таких знаний с раннего возраста формирует здоровые финансовые привычки, что способствует успешному развитию обучающихся во взрослой жизни," — подчеркнул директор мурманского филиала "Ингосстраха" Дмитрий Чмиль.

Обучающие занятия являются бесплатными и доступны для всех детей и подростков до 18 лет, проживающих в Мурманской области.