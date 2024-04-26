Как превратить обычную прогулку в праздник для вашей собаки: открываем профессиональные трюки

10 полезных советов для выгула питомцев

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прогулка — это настоящий праздник для вашей собаки, а возможно, и для вас. Для новичков в роли владельцев питомцев может казаться, что прогуливать собаку проще простого. Однако для того, чтобы прогулка доставляла радость как вам, так и вашему псу, необходимо некоторое планирование и подготовка. Вот десять советов для успешного выгула собак, которые вам пригодятся.

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Выбирайте шлейку с передней застёжкой или ошейник-мартингейл

Собаки, которые постоянно дергают поводок, могут стать настоящей проблемой для их владельцев. Правильный выбор амуниции играет ключевую роль. Шлейка с передней застёжкой прекрасно подойдет для контроля над собакой, поскольку не позволяет ей сопротивляться и тянуть поводок.

Ошейник-мартингейл — идеальный вариант для собак, которые склонны к лежанию, кружению или пугаются в городских условиях. Этот ошейник предотвращает возможность сбежать, что случается не редко.

Не перегружайте щенков

Для щенков важно ограничить продолжительность и интенсивность прогулок. Начните с коротких 20-минутных выгулов, постепенно увеличивая время по мере их роста и развития.

Обучайте во время прогулки

Прогулка — прекрасное время для тренировок и социализации вашей собаки. Устанавливайте границы и используйте методы положительного подкрепления для обучения. Избегайте раннего контакта щенков с маленькими детьми, пока не убедитесь в их реакции.

Придерживайтесь режима

Следование установленному графику помогает собакам быстрее адаптироваться к совместным прогулкам, узнавать новые места и учиться правильному поведению.

Берите лакомства

Используйте лакомства для поощрения правильного поведения на прогулке. Давайте их только за выполненные команды, а не просто для успокоения собаки.

Оцените потребность в активности

Изучите потребности вашей породы в упражнениях, чтобы определить оптимальную продолжительность и интенсивность прогулок.

Подготовьте всё необходимое

Не забывайте брать с собой гигиенические пакеты, воду и игрушки для активных игр.

Обратитесь к профессионалу

Если у вас не хватает времени на регулярные длительные прогулки, наймите профессионального выгульщика.

Следите за погодой

Мониторьте погодные условия, чтобы защитить своего питомца от жары или холода и предупредить возможные риски.

Установите микрочип

Микрочип поможет вам быстро найти собаку, если она потеряется или убежит, и обеспечит дополнительную безопасность вместе с ошейником с вашими контактами.