Как превратить обычную прогулку в праздник для вашей собаки: открываем профессиональные трюки

Прогулка — это настоящий праздник для вашей собаки, а возможно, и для вас. Для новичков в роли владельцев питомцев может казаться, что прогуливать собаку проще простого. Однако для того, чтобы прогулка доставляла радость как вам, так и вашему псу, необходимо некоторое планирование и подготовка. Вот десять советов для успешного выгула собак, которые вам пригодятся.
Выбирайте шлейку с передней застёжкой или ошейник-мартингейл
Собаки, которые постоянно дергают поводок, могут стать настоящей проблемой для их владельцев. Правильный выбор амуниции играет ключевую роль. Шлейка с передней застёжкой прекрасно подойдет для контроля над собакой, поскольку не позволяет ей сопротивляться и тянуть поводок.
Ошейник-мартингейл — идеальный вариант для собак, которые склонны к лежанию, кружению или пугаются в городских условиях. Этот ошейник предотвращает возможность сбежать, что случается не редко.
Не перегружайте щенков
Для щенков важно ограничить продолжительность и интенсивность прогулок. Начните с коротких 20-минутных выгулов, постепенно увеличивая время по мере их роста и развития.
Обучайте во время прогулки
Прогулка — прекрасное время для тренировок и социализации вашей собаки. Устанавливайте границы и используйте методы положительного подкрепления для обучения. Избегайте раннего контакта щенков с маленькими детьми, пока не убедитесь в их реакции.
Придерживайтесь режима
Следование установленному графику помогает собакам быстрее адаптироваться к совместным прогулкам, узнавать новые места и учиться правильному поведению.
Берите лакомства
Используйте лакомства для поощрения правильного поведения на прогулке. Давайте их только за выполненные команды, а не просто для успокоения собаки.
Оцените потребность в активности
Изучите потребности вашей породы в упражнениях, чтобы определить оптимальную продолжительность и интенсивность прогулок.
Подготовьте всё необходимое
Не забывайте брать с собой гигиенические пакеты, воду и игрушки для активных игр.
Обратитесь к профессионалу
Если у вас не хватает времени на регулярные длительные прогулки, наймите профессионального выгульщика.
Следите за погодой
Мониторьте погодные условия, чтобы защитить своего питомца от жары или холода и предупредить возможные риски.
Установите микрочип
Микрочип поможет вам быстро найти собаку, если она потеряется или убежит, и обеспечит дополнительную безопасность вместе с ошейником с вашими контактами.
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