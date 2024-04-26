Сырно-чесночный соус для куриных крылышек: нежный, немного пикантный, он покорит вас сливочным вкусом

Соус для куриных крылышек с чесноком и пармезаном

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте этот пикантный чесночно-сырный соус, вдохновлённый популярным соусом Buffalo Wild Wings.

Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отличный, быстрый и простой рецепт, благодаря которому запечённые в духовке крылышки станут особенно вкусными. Добавьте немного орегано и базилика, чтобы придать ему итальянские нотки.

Ингредиенты

1/2 стакана растопленного сливочного масла

1/2 стакана тёртого сыра пармезан

1 чайная ложка чесночного порошка

1/2 чайной ложки соли с луком

1/4 чайной ложки чёрного перца

Приготовление

Смешайте в миске сливочное масло, пармезан, чесночный порошок, луковую соль и чёрный перец до однородной массы.