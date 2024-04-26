Сырно-чесночный соус для куриных крылышек: нежный, немного пикантный, он покорит вас сливочным вкусом
Соус для куриных крылышек с чесноком и пармезаном
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Приготовьте этот пикантный чесночно-сырный соус, вдохновлённый популярным соусом Buffalo Wild Wings.
Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Отличный, быстрый и простой рецепт, благодаря которому запечённые в духовке крылышки станут особенно вкусными. Добавьте немного орегано и базилика, чтобы придать ему итальянские нотки.
Ингредиенты
- 1/2 стакана растопленного сливочного масла
- 1/2 стакана тёртого сыра пармезан
- 1 чайная ложка чесночного порошка
- 1/2 чайной ложки соли с луком
- 1/4 чайной ложки чёрного перца
Приготовление
Смешайте в миске сливочное масло, пармезан, чесночный порошок, луковую соль и чёрный перец до однородной массы.
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