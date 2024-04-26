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Сырно-чесночный соус для куриных крылышек: нежный, немного пикантный, он покорит вас сливочным вкусом

Соус для куриных крылышек с чесноком и пармезаном

0:47
Еда

Приготовьте этот пикантный чесночно-сырный соус, вдохновлённый популярным соусом Buffalo Wild Wings.

Соус для куриных крылышек с чесноком и пармезаном
Фото: commons.wikimedia.org by Marion Deveaud is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отличный, быстрый и простой рецепт, благодаря которому запечённые в духовке крылышки станут особенно вкусными. Добавьте немного орегано и базилика, чтобы придать ему итальянские нотки.

Ингредиенты

  • 1/2 стакана растопленного сливочного масла
  • 1/2 стакана тёртого сыра пармезан
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • 1/2 чайной ложки соли с луком
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца

Приготовление

Смешайте в миске сливочное масло, пармезан, чесночный порошок, луковую соль и чёрный перец до однородной массы.

Соус сырно-чесночный
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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