Путин прокомментировал ситуацию на рынке ипотечного кредитования: "Это всё взаимосвязано"

Путин объяснил высокую ключевую ставку ЦБ перегревом ипотечного рынка

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перегрев рынка ипотечного кредитования вынуждает Центробанк сохранять высокую ключевую ставку, заявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Вы же видите, что происходит. Специалисты экономического блока, ЦБ, считают, что у нас рынок "перегрет", — обратился он к участникам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Это может негативно сказываться на инфляции, соответственно, заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку. Это всё взаимосвязано. Ипотека — одна из причин", — объяснил глава государства.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала о достигшей опасного уровня закредитованности ипотечных заёмщиков.

В свою очередь, депутат Алексей Говырин предложил как одну из мер борьбы с перегревом ипотечного рынка сузить адресность льготных программ.