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Путин прокомментировал ситуацию на рынке ипотечного кредитования: "Это всё взаимосвязано"

Путин объяснил высокую ключевую ставку ЦБ перегревом ипотечного рынка

0:54
Недвижимость

Перегрев рынка ипотечного кредитования вынуждает Центробанк сохранять высокую ключевую ставку, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин объяснил высокую ключевую ставку ЦБ перегревом ипотечного рынка
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Вы же видите, что происходит. Специалисты экономического блока, ЦБ, считают, что у нас рынок "перегрет", — обратился он к участникам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Это может негативно сказываться на инфляции, соответственно, заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку. Это всё взаимосвязано. Ипотека — одна из причин", — объяснил глава государства.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала о достигшей опасного уровня закредитованности ипотечных заёмщиков.

В свою очередь, депутат Алексей Говырин предложил как одну из мер борьбы с перегревом ипотечного рынка сузить адресность льготных программ.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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