Путин прокомментировал ситуацию на рынке ипотечного кредитования: "Это всё взаимосвязано"

Перегрев рынка ипотечного кредитования вынуждает Центробанк сохранять высокую ключевую ставку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы же видите, что происходит. Специалисты экономического блока, ЦБ, считают, что у нас рынок "перегрет", — обратился он к участникам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
"Это может негативно сказываться на инфляции, соответственно, заставляет ЦБ держать высокую ключевую ставку. Это всё взаимосвязано. Ипотека — одна из причин", — объяснил глава государства.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала о достигшей опасного уровня закредитованности ипотечных заёмщиков.
В свою очередь, депутат Алексей Говырин предложил как одну из мер борьбы с перегревом ипотечного рынка сузить адресность льготных программ.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".