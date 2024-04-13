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В Госдуме предупредили об ипотечном пузыре: "Цены в космос за счёт налогоплательщиков"

Льготная ипотека нужна только застройщикам, заявил депутат Говырин

1:20
Недвижимость

Льготная ипотека должна быть более адресной, иначе она никому пользы не несёт, кроме застройщиков, уверен депутат Госдумы Алексей Говырин. Так он прокомментировал выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с годовым отчётом перед парламентариями в колонке для "Российской газеты".

Льготная ипотека нужна только застройщикам, заявил депутат Говырин
Фото: Госдума РФ is licensed under Public domain

"Она ясно дала понять, что ипотечные льготные программы должны быть направлены тем, кто в них действительно нуждается", — напомнил народный избранник.

Он привёл подсчёты: с подорожанием ипотеки бюджету приходится субсидировать 13-14% от ставки, плюс цены на недвижимость завышены, что влетает покупателям "в те же самые 14% в денежной сумме".

"И получается, что льготная ипотека сейчас, без критериев адресности, по сути нужна лишь строительным компаниям, чтобы они могли заключать много сделок по высоким ценам. То есть на рынке разрастается типичный "пузырь", — посетовал Говырин.

По его мнению, в своём нынешнем виде льготная ипотека этот самый пузырь раздувает, "отправляя цены в космос за счёт доброты налогоплательщиков".

Поэтому нужны, как и предлагала Набиуллина, чёткие критерии адресности льготных программ, а кроме того, банкам стоит рассмотреть другие способы помощи россиянам в улучшении жилищных условий вроде ЖСК, как в СССР, или специальных депозитов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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