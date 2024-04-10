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Набиуллина бьёт тревогу из-за закредитованности ипотечных заёмщиков: почти половина тратит более 80% доходов

Набиуллина предупредила о росте закредитованности ипотечных заёмщиков в России

1:18
Недвижимость

Почти каждому второму ипотечному заёмщику в России, получившему кредит в четвёртом квартале прошлого года, придётся тратить на его погашение более 80% своих доходов. Такую удручающую статистику привела председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчётом ЦБ за 2023 год.

Набиуллина предупредила о росте закредитованности ипотечных заёмщиков в России
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

В прошлом году ипотечный рынок заметно разогрелся — рост достиг 35%, сообщила она.

"Такой рост ведёт и к подорожанию жилья, и к росту закредитованности граждан. Мы видим, что за последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. И в четвёртом квартале прошлого года почти каждый второй заёмщик — 45% — получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придётся тратить более 80% своих доходов", — пояснила глава ЦБ.

Это способствовало и неслыханному разрыву цен между новостройками и вторичкой, дошедшему до 44% при исторической норме где-то около 10%, добавила Набиуллина.

Ранее её заместитель Ольга Полякова заметила признаки охлаждения ипотечного рынка в первом квартале, но уточнять это утверждение не стала: "У нас пока нет точных цифр, потому что отчётность всегда приходит позже".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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