Эксперты разъяснили плюсы и минусы жилищного депозита: чем он поможет в покупке квартиры

Жилищный депозит позволит улучшить условия ипотеки

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Центробанк одобрил запуск жилищных депозитов в России, сообщает URA.RU. Эксперты разъяснили агентству плюсы и минусы этой идеи.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Жилищный депозит — это целевой вклад для накопления первоначального взноса по ипотеке, который открывается на срок от года. Средства на таком счёте застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей (на обычном — до 1,4 миллиона).

Снять деньги и потратить их по своему усмотрению не получится — ими можно будет только оплатить первый взнос по ипотеке, предупредила финансовый консультант, эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина.

"Это необходимо понимать, чтобы не было потом неприятных сюрпризов для тех, кто погнался за выгодой и хотел воспользоваться высокой застрахованной суммой", — добавила она.

Открытие жилищного депозита может облегчить одобрение ипотеки на более выгодных условиях, полагает аналитик АЦ "Банки.ру" Инна Солдатенкова. "Поскольку вкладчик для банка — это "свой клиент", при выдаче такой ипотеки финансовые организации смогут предоставлять дисконты для этой категории граждан", — объясняет она.

Никитина призналась, что при наличии большой суммы предпочла бы сразу её вложить в недвижимость, нежели копить деньги на депозите.

"Я всегда советую копить в квадратных метрах. То есть можно купить что-то дешёвое на окраине или даже в другом регионе, — сказала она. — Через два-три года квартиру можно продать и уже купить более дорогую".

В условиях высокой ключевой ставки и обычные депозиты довольно выгодны, заметил замдиректора департамента развития розничного бизнеса АО "Свой Банк" Вадим Шамин. "Сейчас на рынке представлены депозиты, предлагающие фиксированную доходность до 16,5-17%, что даже выше ключевой ставки", — уточнил он.

В свою очередь, главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич предложил для наибольшей выгоды совмещение: "на срочном вкладе держать уже имеющуюся сумму, а на накопительном счете аккумулировать последующие отчисления от доходов".