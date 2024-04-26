Суд выписал Филиппу Киркорову штраф в двукратном размере за неуплату штрафа

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Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа

0:43
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова наказали рублём за просроченный штраф.

Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа
Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public domain

Мировой судья судебного участка 371 Таганского района города Москвы вынес решение по административному делу Филиппа Киркорова. Певца признали виновным виновным в уклонении от исполнения административного наказания.

Из-за того, что народный артист России не выплатил штраф в размере 3 тысячи рублей, ему придётся отдать двукратный размер от суммы неуплаченного штрафа — 6 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Анастсию Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей. Блогера обвинили в дискредитации российской армии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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