Суд выписал Филиппу Киркорову штраф в двукратном размере за неуплату штрафа

Филиппа Киркорова наказали рублём за просроченный штраф.
Мировой судья судебного участка 371 Таганского района города Москвы вынес решение по административному делу Филиппа Киркорова. Певца признали виновным виновным в уклонении от исполнения административного наказания.
Из-за того, что народный артист России не выплатил штраф в размере 3 тысячи рублей, ему придётся отдать двукратный размер от суммы неуплаченного штрафа — 6 000 рублей.
Ранее сообщалось, что Анастсию Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей. Блогера обвинили в дискредитации российской армии.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".