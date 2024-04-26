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Психолог объяснила, кто больше рискует стать жертвой телефонных мошенников, и посоветовала неожиданную профилактику

Наталья Морозова: слушайте записи телефонных мошенников, чтобы не стать их жертвой

3:08
Общество

Телефонного мошенничества становится всё больше, а в последнее время звонящие мало того, что разводят незадачливых абонентов, но ещё и "толкают" их на терроризм — то военкомат поджечь заставят, то зелёнку в избирательную урну вылить. Неужели россияне настолько доверчивы и внушаемы?

Наталья Морозова: слушайте записи телефонных мошенников, чтобы не стать их жертвой
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во-первых, мошенники довольно квалифицированы, объяснила Pravda. Ru семейный психолог, консультант Наталья Морозова.

"Конечно же, они обладают психотехниками, иначе бы они не смогли так делать. Они подкованы на все сто, то есть у них, конечно, есть свои методички, свои какие-то внутренние правила — стоит дальше с человеком работать или нет. Поэтому в первую очередь конечно, очень подкованы", — ответила эксперт.

Во-вторых, не стоит снимать ответственность с самих жертв телефонного мошенничества.

"К сожалению, мошенничество ещё потому возможно, что часть людей согласны сами обманывать кого-то — поэтому мошенникам они верят, потому что сами готовы кого-то обмануть. Поэтому, чем чище ты, как говорится, душой, тем меньше шансов, что тебя обманут — в том плане, что если ты сам не готов никого обманывать, то, скорее всего, тебя тоже не обманут. И, конечно, есть просто наивные люди, у которых отсутствует критическое мышление, и к сожалению таких людей очень много", — пояснила Морозова.

По её словам, критическое мышление не было предусмотрено эволюцией — напротив, для выживаемости вида важнее стадное чувство. "И получается, что мы же привыкли, что если нам звонит какая-то структура — более высокая или государственно властная — то мы, по идее, должны слушаться. И у многих срабатывает, что не могут государственные органы нас обмануть. То есть у многих граждан большое доверие к государственным структурам, и они, у кого совсем нет критического мышления, не могут понять, что это подделка, грубо говоря", — заметила специалист.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, она подсказала неожиданный способ профилактики.

"Мне нравится, что сейчас прямо целые каналы есть на YouTube, на которых можно просто слушать и смотреть, как люди, которые разбираются в этих мошенниках, записывают видео, где они держат очень долго их на связи. Благодаря как раз своему критическому мышлению, они переплёвывают их схему, то есть делают вид, что они прямо их слушают, что сняли деньги, что сейчас им пришлют. В общем, такой вариант: посмотреть такие ролики, послушать, чтобы быть уже наслышанным. Как говорится, предупреждён — вооружён", — посоветовала психолог.

Ещё один способ борьбы с телефонными аферистами уже неоднократно озвучен — бросать трубку и перезванивать в ту организацию, откуда якобы звонили. Но поскольку сейчас почти везде отвечают роботы и чтобы пробиться через них, нужно поистине космическое терпение, свяжитесь лучше с кем-то из близких и поделитесь произошедшим, заключила Морозова.

ТОП 5 ответов, которые ненавидят телефонные мошенники
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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