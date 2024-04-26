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В Подмосковье заработал первый в РФ завод по переработке пластика с полным циклом производства

В Московской области запустили комплекс по переработке ТКО

1:28
Недвижимость

В России заработал первый комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов полного цикла. Крупнейший комплекс в стране, состоящий из двух заводов — по переработке пластика "Эко-Лайн Втопласт" и по производству готовых изделий из вторичной гранулы "ЭкоПласт", официально открылся в Подмосковье.

В Московской области запустили комплекс по переработке ТКО
Фото: commons.wikimedia.org by Hyena is licensed under общественное достояние

Сообщается, что в данный флагманский проект представителями российского бизнеса было вложено 11,7 млрд рублей. Ещё 2,9 млрд рублей было профинансировано из федерального бюджета в рамках мер поддержки по линии ППК "РЭО". Как отметили в пресс-службе правительства от данного комплекса за первые 10 лет эксплуатации в казну страны поступят 4,5 млрд рублей в виде налоговых отчислений.

К сведению, комплекс по переработке пластика замкнутого цикла был построен за рекордные для таких масштабов строительства, 23 месяца. При реализации проекта использовались российские технологии и оборудование в объеме 41%, остальное было закуплено из дружественных стран.

Что касается возможностей комплекса, то он способен перерабатывать 1200 тонн отходов в год и перерабатывать 21 вид пластика. Для жителей Подмосковья комплекс тоже плюс — это дополнительные 200 рабочих мест.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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