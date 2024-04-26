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Пять эффективных натуральных средств для легкого расчесывания волос

Пять продуктов, которые облегчают процесс расчесывания волос

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Натуральные средства для волос становятся неотъемлемой частью нашего ежедневного ухода. Они не только обеспечивают прядям термозащиту, но и придают им блеск и гладкость, делая их более послушными и легко расчесываемыми. В этой подборке представлены средства, способные сделать процесс укладки волос проще и более эффективным.

Пять продуктов, которые облегчают процесс расчесывания волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  1. Sono: восстанавливающий крем для волос Silky Gold — этот крем, насыщенный органическим конопляным маслом и гиалуроновой кислотой, обеспечивает волосам увлажнение, разглаживает их и устраняет пушистость.
  2. Philip Kingsley: защитный спрей Daily Damage Defence — этот спрей увлажняет и защищает волосы от УФ-лучей и горячего воздуха, делая их более послушными и легко расчесываемыми.
  3. Original & Mineral: спрей для облегчения расчесывания волос Know Knott — смесь арганового масла и масла ореха макадамии придает волосам блеск, делает их более послушными и гладкими.
  4. Hair Vital: масло для волос Argan Oil — это масло с аргановым маслом и витамином Е, которое увлажняет и восстанавливает волосы, предотвращая их ломкость.
  5. Art & Fact: разглаживающий и увлажняющий спрей для волос — этот спрей с комплексом силиконов разглаживает вьющиеся волосы, делает их гладкими и защищает от высоких и низких температур.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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