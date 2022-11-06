"Золотая жила": Yahoo News назвало главного бенефициара украинского кризиса

Yahoo News назвало главного бенефициара российско-украинского конфликта: военно-промышленный комплекс США, который "пожинает неожиданную прибыль несмотря на то, что кровавый конфликт вызывает экономический хаос, нехватку энергии и надвигающийся продовольственный кризис по всему миру".

Как следует из опубликованной в субботу статьи, страны ЕС обязались закупить новое оружие на сумму около $230 млрд с начала российской СВО, т. е. с конца февраля.

"Оборонные подрядчики США получили львиную долю этих заказов, учитывая их доминирующее положение в качестве поставщиков для европейских военных", — пишет Yahoo.

Издание приводит данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI): на оружие американского производства приходилось

95% закупок оружия Нидерландами с 2017 по 2021 год;

83% — для Норвегии,

77% для Великобритании;

72% для Италии.

Учитывая, что ранее, будучи президентом, Дональд Трамп призвал своих союзников по НАТО выполнить свои обязательства по расходам на оборону, чем увеличил импорт оружия в Европу на 19% за пятилетний период, суммы, оседающие на счетах корпораций США, вероятно являются "приятным бонусом" для оружейного лобби.

"Украинский кризис принесет еще большую прибыль, поскольку президент Джо Байден возглавляет международную кампанию по наводнению Украины оружием, а конфликт вызывает ускоренные шаги европейских стран по укреплению собственной обороны".

С тех пор, как Байден занял президентское кресло в Белом доме, европейские страны заключили договора о закупках оружия на $33 млрд, из них на $21 млрд — с февраля, сообщает Yahoo со ссылкой на данные Института ответственного управления государством Куинси.

Второй "счастливчик"

Американские оборонные подрядчики также выиграют от масштабной военной помощи Вашингтона Киеву, поскольку Пентагон спешит пополнить запасы артиллерийских орудий, ракетных установок и другого оружия.

Байден выделил более $65 млрд на военную и экономическую помощь Украине с начала конфликта. Например, компании Raytheon и Lockeed Martin получили $311 млн на пополнение запасов Javelins, отправленных на Украину — чтобы заменить оружие, отправленное на Украину, компания поставит армии США более 1800 противотанковых ракет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.