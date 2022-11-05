Байден разрушил всё, что смог — демократы могут уходить

Считанные дни остаются до промежуточных выборов в США — 8 ноября. И сейчас внимание многих в мире приковано к этому событию, которое выходит за рамки внутриполитического дела Соединённых Штатов — слишком уж по-разному смотрят на внешнюю политику страны американские демократы и республиканцы.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что проводимая администрацией президента Джо Байдена внешняя политика не только "топит" его партию (демократическую) в Конгрессе, но и подрывает положение страны, как мирового гегемона. В вину 46-ому хозяину Белого дома вменяется то, что он поставил "глобальную репутацию Америки" в зависимость от войны на Украине, не давая шансов разрешить кризис в центре Европы дипломатическим путём.

"Война на Украине в сочетании с нарушениями экономических отношений администрации с Китаем усугубляет стагфляцию, которая, вероятно, приведет к тому, что одна или обе палаты Конгресса перейдут к республиканцам. Гораздо хуже то, что отказ Байдена от дипломатии продлевает разрушение Украины и угрожает ядерной войной", — считает советник по ЦУР (Цели устойчивого развития) при Генсеке ООН Джеффри Д. Сакс.

Почему — он объясняет в статье, опубликованной в журнале Common Dreams.

Старые проблемы разрослись

Профессор Сакс напоминает, что Байден "унаследовал экономику, страдающую от глубоких сбоев в глобальных цепочках поставок, вызванных пандемией и неустойчивой торговой политикой Трампа". И сразу же повёл себя неправильно:

вместо того, чтобы попытаться исправить ситуацию, он обострил конфликты США с Россией и Китаем.

Отстаивая бесконечные выделения "помощи" Украине, Байден обвиняет всех (преимущественно это республиканцы) в непонимании "великой цели":

"Украинская война против русских — это намного больше, чем Украина — это Восточная Европа. Это НАТО. Это реальные, серьезные последствия, — заявил президент, выступая в Конгрессе. — доверие к Америке зависит от расширения НАТО на Украину и победы над Россией в войне на Украине".

Доверие, основанное на лжи

Напомню, что вопрос расширения НАТО с самого начала строился на обмане:

США и Германия обещали первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву, что НАТО не продвинется "ни на дюйм на восток”, если он распустит альянс Варшавского договора и согласится на воссоединение Германии. Советский лидер свою часть сделки выполнил (и даже перевыполнил, учитывая, что Союз распался). А США его, попросту говоря, "кинули".

В 2021 году Байден мог бы предотвратить кризис на Украине, не жертвуя ни одним жизненно важным интересом Вашингтона или Киева, ведь безопасность США абсолютно не зависит от расширения НАТО до Украины и Грузии.

Более того, как утверждает Сакс, "расширение НАТО вглубь Черноморского региона подрывает безопасность США, втягивая страну в прямую конфронтацию с Россией". Да и безопасность Украины не зависит от расширения НАТО, что неоднократно признавал президент Владимир Зеленский.

А вот безопасность России от такого расширения становится более чем призрачной. О чём, начиная с 2008 года предупреждал Владимир Путин. Последний раз он попытался достучаться до разума Байдена и его советников в декабре 2021 года.

"Несмотря на то, что многие американские политики не хотят этого слышать, предупреждение Путина о расширении НАТО было реальным и уместным. Россия не хочет вооруженных до зубов вооруженных сил НАТО на своей границе точно так же, как США не допустили бы, чтобы поддерживаемые Китаем вооруженные до зубов мексиканские военные находились на границе США и Мексики. Последнее, что нужно США и Европе, — это длительная война с Россией. Тем не менее, именно к этому привело настойчивое требование Байдена о расширении НАТО до Украины", — пишет профессор Сакс.

Всё ещё можно исправить...

Профессор Колумбийского университета предлагает, на мой взгляд, единственно возможное разрешение кризиса: США и Украина должны согласиться на три абсолютно разумных условия:

военный нейтралитет Украины;

признание ими Крыма российским, хотя бы на том основании, что на полуострове с 1783 года находится наш Черноморский военно-морской флот;

признание референдумов на теперь уже бывших украинских юго-восточных территориях.

... но Байден упёрся

Вместо такого разумного решения администрация Байдена требует, чтоб Украина продолжала воевать. Хотя это разрушает и без того не самую благополучную (после Майдана 2014 года) страну:

её города и инфраструктура превращаются в руины, тысячами гибнут солдаты, экономика умирает, придавленная — до кучи — огромными долгами за "военную помощь", поставляемую по ленд-лизу.

Бумеранг уже прилетел в Штаты

Если благополучие Украины вряд ли заботит американцев, то бумеранг, прилетевший им и союзникам — европейцам от антироссийских санкций игнорировать не получится:

из-за прекращения поставок российских энергоносителей Европа находится в глубоком экономическом кризисе с негативными последствиями для экономики США;

разрушение трубопровода "Северный поток" еще больше углубило кризис в Европе;

два главных геополитических противника коллективного Запада объединились и мир становится многополярным.

"Байден он значительно усугубил экономический и геополитический кризисы, а не разрешил их. Нам нужно изменение внешней политики. После выборов наступит важное время для переоценки. Американцам и всему миру нужны восстановление экономики, дипломатия и мир", — пишет Сакс.

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