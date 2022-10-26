В преддверие выборов в США над демократами тучи всё чернее

Белый дом теряет уверенность в своей способности сохранить контроль демократов над Конгрессом, когда до промежуточных выборов в США осталось всего две недели, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Информагентство отмечает, что, согласно данным опросов общественного мнения, "перспективы в Палате представителей смещаются в сторону республиканцев", хотя ещё несколько месяцев назад президент Байден и его советники были уверены, что сохранят там контроль.

Последний опрос показал, что

поддержка президента Байдена составляет 39% — снизилась на один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей и продолжает падать;

треть из 1005 респондентов указали на экономику как на проблему № 1 для страны.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Во время нынешнего президентского срока Джо Байдена

Палата представителей до сих пор контролировалась демократами;

у республиканцев сейчас "перевес" в 3%.

в Сенате силы равны, 50 на 50, но решающий голос принадлежит демократам, поскольку Верхнюю палату возглавляет вице-президент страны Камала Харрис, у которой по закону есть исключительное право голоса.

8 ноября состоятся выборы для распределения всех 435 мест в Нижней палате и 34 мест в Сенате.

Возможный захват республиканцами законодательного контроля усложнит правительству Байдена продвижение своей повестки дня и выдвижение своих кандидатов на ключевые посты.