Белый дом теряет уверенность в своей способности сохранить контроль демократов над Конгрессом, когда до промежуточных выборов в США осталось всего две недели, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.
Информагентство отмечает, что, согласно данным опросов общественного мнения, "перспективы в Палате представителей смещаются в сторону республиканцев", хотя ещё несколько месяцев назад президент Байден и его советники были уверены, что сохранят там контроль.
Последний опрос показал, что
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Во время нынешнего президентского срока Джо Байдена
8 ноября состоятся выборы для распределения всех 435 мест в Нижней палате и 34 мест в Сенате.
Возможный захват республиканцами законодательного контроля усложнит правительству Байдена продвижение своей повестки дня и выдвижение своих кандидатов на ключевые посты.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.