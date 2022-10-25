ВСУ готовятся к масштабному наступлению на Херсон, следуя "пожеланиям" заокеанских кураторов, мотив которых прост и понятен: в преддверие промежуточных выборов (пройдут 8 ноября) победа "подопечных" смогла бы помочь демократам, чье положение дома сильно покачнулось, хоть как-то обосновать целесообразность миллиардных вливаний в чужую армию в ущерб собственному народу.
Но время идёт. Наступления нет. Между тем шансы на успех украинской армии тают. По крайней мере, так считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" он напомнил, что у ВСУ вообще как-то в последнее время с наступлениями "всё не складывается":
Что же касается Херсона, то, как отметил Шурыгин, российские военные там сейчас "получают подкрепление и планомерно превращают город в неприступную крепость":
"Начало этой главной битвы Киев, очевидно, проспал. Момент для наиболее эффективного удара, когда шансы на прорыв были, им упущен. Сейчас уже любую группировку встретит мощный контингент очень замотивированных бойцов и эшелоны новейшей техники. Под Херсоном Украина может спалить все свои войска".
По мнению военного эксперта, "после разгрома под Херсоном" украинская армия может уже и "не оправиться". И её не спасёт даже гипотетическая "полная мобилизация". То есть, битва за Херсон вполне может ознаменовать конец всей спецоперации.
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