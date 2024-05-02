Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя

Замена свечей зажигания — кажущаяся простой операцией — на самом деле требует аккуратности и знания определённых нюансов для избежания дорогостоящих поломок.
Важно соблюдать несколько ключевых правил: проводить замену на остывшем двигателе, чтобы предотвратить повреждение резьбы; тщательно очищать колодцы свечей от грязи и пыли перед заменой, чтобы предотвратить попадание мусора внутрь цилиндров; правильно подбирать усилие затяжки, используя динамометрический ключ для предотвращения недотяжки или перетяжки.
Недотяжка может привести к перегреву и выгоранию электродов, в то время как перетяжка рискует повредить керамический изолятор и вызвать пропуски зажигания. Соблюдение этих мер не только предотвратит возможные повреждения, но и обеспечит долговечность и надежную работу двигателя.
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