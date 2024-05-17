Избегайте кислот: как правильно чистить кухонные столешницы — советы домохозяйкам

Эксперты издания "БелНовости" предостерегли домохозяек от использования кислотосодержащих средств для чистки кухонных столешниц.
Столешницы, изготавливаемые из камня, дерева, стали или ламината, могут быть уязвимы к воздействию кислот.
Для безопасной чистки столешниц лучше всего использовать раствор воды с небольшим количеством геля для мытья посуды. Этот раствор можно нанести с помощью пульверизатора, а затем протереть поверхность микрофибровой тканью.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.