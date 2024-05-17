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Избегайте кислот: как правильно чистить кухонные столешницы — советы домохозяйкам

Домохозяйкам посоветовали не мыть столешницы средствами с кислотой

0:32
Недвижимость

Эксперты издания "БелНовости" предостерегли домохозяек от использования кислотосодержащих средств для чистки кухонных столешниц.

Домохозяйкам посоветовали не мыть столешницы средствами с кислотой
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Столешницы, изготавливаемые из камня, дерева, стали или ламината, могут быть уязвимы к воздействию кислот.

Для безопасной чистки столешниц лучше всего использовать раствор воды с небольшим количеством геля для мытья посуды. Этот раствор можно нанести с помощью пульверизатора, а затем протереть поверхность микрофибровой тканью.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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