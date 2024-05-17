Избегайте кислот: как правильно чистить кухонные столешницы — советы домохозяйкам

Домохозяйкам посоветовали не мыть столешницы средствами с кислотой

0:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты издания "БелНовости" предостерегли домохозяек от использования кислотосодержащих средств для чистки кухонных столешниц.

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Столешницы, изготавливаемые из камня, дерева, стали или ламината, могут быть уязвимы к воздействию кислот.

Для безопасной чистки столешниц лучше всего использовать раствор воды с небольшим количеством геля для мытья посуды. Этот раствор можно нанести с помощью пульверизатора, а затем протереть поверхность микрофибровой тканью.