Предсказан ажиотажный спрос на студии в Москве из-за отказа от их строительства

Запрет строительства студий и микроквартир снизит темпы продаж жилья на 10%

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запрет строительства студий и микроквартир в Москве спровоцирует ажиотажный спрос на эти типы жилья, предсказала директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Напомним, в четверг было обнародовано письмо Москомэкспертизы, в котором указана минимально возможная площадь квартир (от 28 кв. м) и напоминается, что студии вообще к жилью не относятся.

"В ближайшее время мы увидим скачок спроса на студии, которые в принципе являются востребованным и ликвидным продуктом", — предрекла Манохина РИА Недвижимости.

По её словам, эта мера усугубит активность на рынке, обусловленную приближающимся окончанием срока действия ипотеки с господдержкой.

По прогнозам руководителя направления разработки продукта "А101" Павла Брызгалова, в целом темпы продаж нового жилья могут снизиться процентов на 10 из-за отказа не самых богатых покупателей от его приобретения.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, в свою очередь, уверен, что никакого влияния на рынок недвижимости мера не окажет. Микроквартиры и раньше строить не разрешали, объяснил он "Правде.ру".