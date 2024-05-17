Доказана принципиальная возможность экспериментов, подтверждающих "квантовость" гравитации

Предложена экспериментальная проверка квантовой природы гравитации

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Природа гравитации остаётся во многом загадочной. Это самое слабое из фундаментальных взаимодействий, поэтому практически подтвердить её квантовые основы не удалось до сих пор. Но похоже, наука сделала к этому решительный шаг. О нём рассказали физики из Нидерландов и Германии в журнале Physical Review X.

Фото: NASA is licensed under public domain

Они утверждает, что разработали эксперименты, которые могут выявить, является ли гравитация фундаментально квантовой силой, способной масштабироваться до уровня микромира, или классической, какой её считал Эйнштейн.

С остальными фундаментальными взаимодействиями — сильным, слабым и электромагнитным — давно всё ясно: между элементарными частицами, такими как фотоны или электроны, они проявляются так же, как и на макроуровне. И только гравитация до сих пор не вполне понята, что не даёт прийти к заветной цели физиков всего мира — создать Теорию всего, описывающую устройство Вселенной в полной мере.

"Квантовость" материи или поля проверяется в опытах с квантовой запутанностью. Но гравитация слишком слаба, поэтому требует увеличения объектов эксперимента до таких величин, что они теряют свои квантовые свойства.

"Чрезвычайная слабость гравитационного взаимодействия по сравнению со всеми другими силами поставила нас в горькую ситуацию, когда мы пока не можем исследовать его конечную природу", — посетовал физик-математик из Амстердамского университета Людовико Лами.

Наименьшая масса, у которой можно зафиксировать гравитацию, в квинтиллион раз тяжелее частиц, способных перейти в запутанное состояние.

Придётся как-то обойтись без запутанности и подобных ей квантовых феноменов, решили Лами и его коллеги и предложили эксперимент с двумя крутильными маятниками, похожими на тот, что использовал английский ученый Генри Кавендиш для измерения силы гравитации ещё в 1797 году, зеркалами и лазерами.

Пока эти настольные эксперименты остаются сугубо теоретическими, но учёные надеются, что уже скоро смогут их воплотить в жизнь, для чего, по словам Лами, "некоторая степень технологического прогресса всё ещё необходима".

Кванты гравитации — пиксели пространства-времени