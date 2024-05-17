BristolLive: анемия, кожная сыпь, покалывание и онемение рук и ног могут свидетельствовать о наличии целиакии

Некоторые люди могут иметь аутоиммунное заболевание целиакию, но не подозревать об этом.
При подобного рода заболеваниях в организме человека происходит иммунная реакция, направленная против здоровых клеток. При целиакии провоцирует реакцию глютен — белок, который содержится в пшенице, ячмене и ржи.
"Глютен сам по себе безвреден, и большинство из нас могут его есть без каких-либо проблем. Однако примерно у одного из 100 человек глютен заставляет иммунную систему атаковать слизистую оболочку тонкой кишки, вызывая воспаление", — рассказал Аласдер Скотт, специалист по здоровью кишечника.
На целиакию может указывать ряд признаков, среди которых анемия, низкая плотность костей, покалывание и онемение рук и ног, проблемы с зачатием. Кожная сыпь на локтях, коленях и других частях тела также может проявиться при этом аутоиммунном заболевании, пишет BristolLive.
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