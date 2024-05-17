Коронограф поможет своевременно замечать летящие к Земле выбросы плазмы и предсказывать магнитные бури

В России предложили способ прогнозировать разрушительные магнитные бури

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев предложил запустить в космос коронограф для лучшего прогнозирования магнитных бурь.

Фото: NASA by public domain

Самый мощный солнечный шторм за 20 лет, обрушившийся на Землю 10-12 мая, обошёлся без особо неблагоприятных последствий, но мог причинить значительный ущерб цивилизации. Оценивая его, учёный посетовал, что человечество так и не научилось точным прогнозам продолжительности и силы магнитных бурь.

Но даже те прогнозы космической погоды, которые по силам гелиофизикам, под вопросом. "Весь мир зависит от данных единственной космической обсерватории SOHO, оснащённой тремя коронографами (один вышел из строя уже очень давно), а этой обсерватории скоро исполнится 30 лет", — сообщил Язев ТАСС.

Когда она окончательно сломается, "прогнозы превратятся в банальные гадания", предупредил он.

Нужен не просто новый коронограф — важно его правильное размещение на орбите. "Если разместить коронограф на орбите Земли (не около Земли, на её орбите — на 90 градусов впереди, либо позади неё), тогда выброс, летящий прямо к Земле, будет виден сбоку, и будет легче оценить скорость его расширения и движения к Земле", — объяснил профессор.

В этом случае данных хватит для составления прогнозова магнитныз бурь более-менее приемлемой точности, заключил он.

Самые яркие моменты Солнца за 25 лет наблюдения SOHO за ним