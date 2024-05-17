Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь Ариадна отказалась от её фамилии

Анастасия Волочкова высказалась об отказе дочери от её фамилии

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова назвала причины, которые заставили её дочь Ариадну отказаться от фамилии знаменитой матери.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Анастасия Волочкова рассказала, что её дочь очень талантлива и трудолюбива. Девушка изучает иностранные языки, сочиняет стихи и озвучивает фильмы.

Экс-прима Большого театра отметила, что её наследница хочет достичь успеха так, чтобы никто не смог её упрекнуть в том, что ей помогает звёздная мать.

"Она уже стесняется фамилии Волочкова. С одной стороны, для меня это огорчительно, а с другой, она мне все объяснила. Сказала: "Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним". Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной", — рассказала звезда балета в YouTube-шоу "Москвичка".

Ранее сообщалось, что Волочкова выиграла судебный процесс против ТСЖ в Санкт-Петербурге и получила компенсацию в размере 5 миллионов рублей.