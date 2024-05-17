Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать несправедливых штрафов: методы ГИБДД и права водителей
Эксперты рассказали, как носить кошку на руках
В Новосибирской области построят завод кормов для аквакультуры
Профессор МГСУ Кирилл Кулаков назвал студии жильём для одиноких людей
Исследование: россияне готовы потратить до 2,7 млн рублей на покупку дачи
Полина Гагарина явилась на премьеру фильма в компании экс-супруга
Сорт свёклы "Кардиал F1
Пять чувств, способствующих образованию морщин
Психолог объяснила сильным женщинам, как стать счастливой в браке
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь Ариадна отказалась от её фамилии

Анастасия Волочкова высказалась об отказе дочери от её фамилии

1:02
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова назвала причины, которые заставили её дочь Ариадну отказаться от фамилии знаменитой матери.

Анастасия Волочкова высказалась об отказе дочери от её фамилии
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Анастасия Волочкова рассказала, что её дочь очень талантлива и трудолюбива. Девушка изучает иностранные языки, сочиняет стихи и озвучивает фильмы.

Экс-прима Большого театра отметила, что её наследница хочет достичь успеха так, чтобы никто не смог её упрекнуть в том, что ей помогает звёздная мать.

"Она уже стесняется фамилии Волочкова. С одной стороны, для меня это огорчительно, а с другой, она мне все объяснила. Сказала: "Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним". Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной", — рассказала звезда балета в YouTube-шоу "Москвичка".

Ранее сообщалось, что Волочкова выиграла судебный процесс против ТСЖ в Санкт-Петербурге и получила компенсацию в размере 5 миллионов рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Боевики ВСУ бегут из Волчанска, армия России начала зачистку Нетайлово Дмитрий Плотников Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Россия теряет миллиарды из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы
Последние материалы
Сорта кабачков для хранения
Анастасия Волочкова высказалась об отказе дочери от её фамилии
Рекомендации эксперта по страхованию для пожилых: несчастные случаи и ДМС
Кинологи рассказали, можно ли дрессировать взрослую собаку
Запрет строительства студий и микроквартир снизит темпы продаж жилья на 10%
В "Спортлото-82" актёры изображали, что им жарко, а сами дрожали от холода
Что нужно кушать после тренировки
Пять факторов, вызывающих боль в корнях волос
В России предложили способ прогнозировать разрушительные магнитные бури
Домохозяйкам посоветовали не мыть столешницы средствами с кислотой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников