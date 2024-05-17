Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь Ариадна отказалась от её фамилии

Балерина Анастасия Волочкова назвала причины, которые заставили её дочь Ариадну отказаться от фамилии знаменитой матери.
Анастасия Волочкова рассказала, что её дочь очень талантлива и трудолюбива. Девушка изучает иностранные языки, сочиняет стихи и озвучивает фильмы.
Экс-прима Большого театра отметила, что её наследница хочет достичь успеха так, чтобы никто не смог её упрекнуть в том, что ей помогает звёздная мать.
"Она уже стесняется фамилии Волочкова. С одной стороны, для меня это огорчительно, а с другой, она мне все объяснила. Сказала: "Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним". Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной", — рассказала звезда балета в YouTube-шоу "Москвичка".
Ранее сообщалось, что Волочкова выиграла судебный процесс против ТСЖ в Санкт-Петербурге и получила компенсацию в размере 5 миллионов рублей.
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