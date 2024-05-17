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Психолог рассказала "сильным и независимым" женщинам, как обрести счастье в личной жизни

Психолог объяснила сильным женщинам, как стать счастливой в браке

1:02
Общество

Эксперт в области системного подхода к жизни, член профессиональной психотерапевтической лиги Евгения Павловская, объяснила, как прекратить всё контролировать в браке.

Психолог объяснила сильным женщинам, как стать счастливой в браке
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Специалист рассказала, что нередко женщина в браке берёт на себя родительскую роль, пытаясь перевоспитать партнёра. Это нарушает принцип равенства между мужчиной и женщиной.

Ранее приводились три эффективных метода, помогающие раскрыть и усилить врожденную женственность.

Психолог отметила, что стоит развивать в себе и другие ролевые модели: собственник бизнеса или счастливая любящая женщина.

"Многие привыкли думать: я — главный в этом мире. Но главные вы только для самих себя. Человек может влиять только на себя. Работайте над собой, прокачивайте себя как женщину, жену, маму, собственника бизнеса или профессионала. Тогда будет меняться и мир вокруг вас" — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Счастливый брак. Рецепт счастья в браке! Профессор Осипов Алексей Ильич
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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