Психолог рассказала "сильным и независимым" женщинам, как обрести счастье в личной жизни

Психолог объяснила сильным женщинам, как стать счастливой в браке

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт в области системного подхода к жизни, член профессиональной психотерапевтической лиги Евгения Павловская, объяснила, как прекратить всё контролировать в браке.

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Специалист рассказала, что нередко женщина в браке берёт на себя родительскую роль, пытаясь перевоспитать партнёра. Это нарушает принцип равенства между мужчиной и женщиной.

Ранее приводились три эффективных метода, помогающие раскрыть и усилить врожденную женственность.

Психолог отметила, что стоит развивать в себе и другие ролевые модели: собственник бизнеса или счастливая любящая женщина.

"Многие привыкли думать: я — главный в этом мире. Но главные вы только для самих себя. Человек может влиять только на себя. Работайте над собой, прокачивайте себя как женщину, жену, маму, собственника бизнеса или профессионала. Тогда будет меняться и мир вокруг вас" — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

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