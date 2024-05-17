Что необходимо кушать после спортзала: едим с пользой для себя

Что нужно кушать после тренировки

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После тренировки в тренажерном зале важно правильно восстановить энергию и пополнить запасы питательных веществ в организме. Питание после тренировки играет решающую роль в процессе восстановления мышц, улучшения силы и выносливости. Поэтому ужин после тренировки должен быть сбалансированным и питательным.

Питание до и после тренировки ► Развеиваем миф

Идеальным вариантом ужина после тренировки будет белковый и углеводный баланс. Белки помогут восстановить и укрепить мышцы, а углеводы пополнят запасы энергии. Оптимальным соотношением белков к углеводам считается примерно 1:2 или 1:3.

В качестве белков можно выбрать курицу, рыбу, яйца, тофу, говядину или соевые бобы. Углеводы можно получить из овощей, картофеля, киноа, риса или цельнозернового хлеба. Также важно не забывать о здоровых жирах, которые можно получить из орехов, авокадо или льняного масла.

Например, полезным ужином после тренировки может быть запеченная курица со сладким картофелем и шпинатом. Для десерта можно выбрать греческий йогурт с фруктами и орехами.

Помимо правильного питания, важно не забывать пить достаточное количество воды для увлажнения тела и ускорения обмена веществ. После тренировки лучше отказаться от жирных и тяжелых блюд, так как они могут затормозить процесс восстановления.