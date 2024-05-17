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Почему болят корни волос: пять причин и как справиться

Пять факторов, вызывающих боль в корнях волос:

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Вот несколько причин, почему могут болеть корни волос:

Пять факторов, вызывающих боль в корнях волос:
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Натяжение от причесок. Продолжительное натяжение волос может привести к дискомфорту и боли в корнях. Например, чрезмерно тугие прически, такие как высокий хвост.
  • Переохлаждение кожи головы. Выход на улицу без головного убора при низких температурах или с мокрыми волосами может вызвать сосудистый спазм, приводящий к болям.
  • Частое использование сухого шампуня. Чрезмерное использование сухого шампуня может привести к накоплению остатков продукта в фолликулах волос, вызывая дискомфорт.
  • Аллергия на материал головного убора или продукты для ухода за волосами.
  • Мигрень. У людей с частыми мигренями может возникать боль в корнях волос из-за аллодинии, когда безболезненные раздражители, такие как расчесывание волос или носка шапки, становятся болезненными.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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