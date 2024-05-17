Почему болят корни волос: пять причин и как справиться

Пять факторов, вызывающих боль в корнях волос:

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Вот несколько причин, почему могут болеть корни волос:

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Натяжение от причесок. Продолжительное натяжение волос может привести к дискомфорту и боли в корнях. Например, чрезмерно тугие прически, такие как высокий хвост.

Переохлаждение кожи головы. Выход на улицу без головного убора при низких температурах или с мокрыми волосами может вызвать сосудистый спазм, приводящий к болям.

Частое использование сухого шампуня. Чрезмерное использование сухого шампуня может привести к накоплению остатков продукта в фолликулах волос, вызывая дискомфорт.

Аллергия на материал головного убора или продукты для ухода за волосами.

Мигрень. У людей с частыми мигренями может возникать боль в корнях волос из-за аллодинии, когда безболезненные раздражители, такие как расчесывание волос или носка шапки, становятся болезненными.

