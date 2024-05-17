Почему болят корни волос: пять причин и как справиться
Пять факторов, вызывающих боль в корнях волос:
0:58
Вот несколько причин, почему могут болеть корни волос:
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
- Натяжение от причесок. Продолжительное натяжение волос может привести к дискомфорту и боли в корнях. Например, чрезмерно тугие прически, такие как высокий хвост.
- Переохлаждение кожи головы. Выход на улицу без головного убора при низких температурах или с мокрыми волосами может вызвать сосудистый спазм, приводящий к болям.
- Частое использование сухого шампуня. Чрезмерное использование сухого шампуня может привести к накоплению остатков продукта в фолликулах волос, вызывая дискомфорт.
- Аллергия на материал головного убора или продукты для ухода за волосами.
- Мигрень. У людей с частыми мигренями может возникать боль в корнях волос из-за аллодинии, когда безболезненные раздражители, такие как расчесывание волос или носка шапки, становятся болезненными.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова