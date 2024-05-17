Пролежат до весны: эти сорта кабачков отличаются длительным сроком хранения

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Сорта кабачков для хранения

1:07
Садоводство » Овощи

Кабачки бывают разнообразными не только по форме и цвету, но и по назначению. В этой статье расскажем о сортах, которые подходят для хранения на зиму.

Сорта кабачков для хранения
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лучше всего хранятся овощи с толстой кожурой и мелкими, полностью созревшими семенами. Такие кабачки выращивают только безрассадным способом. Наклюнувшиеся семена сеют в открытый грунт в конце мая — начале июня. Когда кожура становится плотной, овощи убирают с плодоножкой длиной около 5 см, не передерживая на грядке и убирая до заморозков. На хранение кладут неповреждённые плоды, которые не моют, а только протирают сухой тканью и просушивают на свежем воздухе. Хранят кабачки при температуре от 4 до 10°С.

Сорта и гибриды для длительного хранения: "Арал", "Арбуз", "Арлика F1", "Аэронавт", "Геновезе", "Грушевидный", "Желтоплодный", "Зимний красавец", "Золотой кубок", "Негритёнок", "Скворушка", "Суха F1", "Фестиваль".

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ СОРТА И ГИБРИДЫ КАБАЧКОВ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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