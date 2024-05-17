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Эффективные и простые упражнения для ровной осанки в домашних условиях

Избавляемся от плохой осанки: упражнения и техники выполнения

2:01
Спорт

В наше время многие из нас проводят большую часть дня за компьютером или склонившись над мобильным телефоном, что негативно сказывается на нашей осанке.

Как исправить осанку? Простой комплекс упражнений для осанки

Плохая осанка может привести к боли в спине, шее и головных болях. Чтобы избежать этих проблем, важно выполнять специальные упражнения для укрепления спины и коррекции осанки.

Одним из самых эффективных упражнений для правильной осанки является поднятие грудной клетки. Ложитесь на живот, согните локти и поднимите верхнюю часть тела, руки при этом должны быть расположены на уровне плеч. Удерживайте эту позу на несколько секунд, затем медленно опуститесь. Повторите упражнение несколько раз.

Другим полезным упражнением является "перекатывание плечами". Сядьте на стул с ровной спиной, медленно поднимайте плечи к ушам, затем опускайте их вниз, стараясь при этом "сжать" лопатки. Повторите упражнение несколько раз.

Ещё одно упражнение для ровной осанки: встаньте, ноги на ширине плеч, плечо и тело должны образовывать угол в 90 градусов. Затем максимально притягиваем руку к себе, помогая свободной рукой, держась за локоть. Делаем 5-7 повторов в каждую сторону.

Также полезно делать упражнения на растяжку спины.

Встаньте прямо, сведите лопатки, поднимите руки вверх и медленно наклонитесь вперед, стараясь дотянуться до пола. Удерживайте эту позу на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение несколько раз. 

Выполняя эти упражнения регулярно, вы сможете укрепить спину, исправить осанку и избежать многих проблем, связанных с неправильным положением тела. Помните, здоровая осанка — залог вашего благополучия и комфорта.

Не занимайтесь самолечением: при недомоганиях обращайтесь врачу.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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