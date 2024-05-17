Какие последствия будут при дрессировке взрослой собаки — стоит ли этим заниматься

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Кинологи рассказали, можно ли дрессировать взрослую собаку

1:45
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы домашних животных считают, что дрессировать взрослых собак бесполезно, думая, что они могут освоить лишь несколько основных команд и то только по собственному желанию. Однако это заблуждение приводит к тому, что и хозяева, и животные испытывают трудности, а иногда люди даже отказываются от невоспитанных питомцев, ошибочно полагая, что дрессировка невозможна.

Кинологи рассказали, можно ли дрессировать взрослую собаку
Фото: flickr.com by IDS.photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как эффективно дрессировать взрослую собаку:

  • Установление правил и границ: Начните с четкого определения допустимого поведения. Например, если вы не хотите, чтобы собака залезала на мебель, последовательно придерживайтесь этого правила.
  • Применение позитивного подкрепления: Этот метод включает вознаграждение собаки за желаемое поведение, например, угощение или похвалу, когда собака выполняет команду "Сидеть". Это помогает животному ассоциировать команду с приятными последствиями.
  • Последовательность в обучении: Важно всегда применять одни и те же команды и методы воспитания, чтобы не допускать путаницы у собаки. Непоследовательность может подорвать весь процесс обучения.
  • Терпение: Дрессировка взрослой собаки требует времени и терпения. Могут возникнуть ситуации, когда собака будет отказываться подчиняться, требуя большего внимания и усилий для установления лидерства.

Помните, что дрессировка взрослой собаки — это не просто обучение новым командам, но и переучивание, отучение от старых привычек, что может быть сложнее из-за уже сформировавшегося характера животного. Если возникают затруднения, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессиональным дрессировщикам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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