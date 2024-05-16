Эксперт Илья Чуриков советует пенсионерам обратить внимание на страховые полисы для здоровья и несчастных случаев

Рекомендации эксперта по страхованию для пожилых: несчастные случаи и ДМС

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Представителям старшего поколения стоит всерьёз задуматься о приобретении полисов страхования здоровья. Такую рекомендацию пожилым гражданам дал аналитик портала "Банки.ру" Илья Чуриков.

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По его словам, страхование от несчастных случаев позволяет получить компенсацию в ситуациях, которые привели к травмам или ущербу здоровью из-за неблагоприятных обстоятельств.

Эти полисы доступны для людей, чей возраст в среднем не превышает 65 лет. В случае страхового события клиент может получить возмещение в зависимости от наступивших рисков и таблицы выплат страховой компании.

Кроме того, эксперт отметил, что пенсионерам следует иметь полис добровольного медицинского страхования. Наполнение таких программ различается в разных страховых компаниях, как и возрастной предел для заключения договора, который в среднем составляет 60 лет.

Этот полис позволяет получать консультации в клиниках более высокого уровня, но у него есть свои особенности. Продукт может включать несколько компонентов: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, вызов врача на дом, экстренную госпитализацию и стоматологические услуги. Чуриков советует выбирать те компоненты, которые действительно необходимы пожилому человеку, чтобы не переплачивать за ненужные услуги.