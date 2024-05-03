Эта шикарная лиана подойдёт для озеленения вертикальных ограждений: привлекательна своим цветением и универсальностью

Почему стоит посадить тунбергию

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Тунбергия (Thunbergia) — декоративная лиана, привлекательная своим цветением и универсальностью. Это растение может цвести как в саду, так и в контейнере, например, на балконе или веранде. Тунбергия принадлежит семейству Акантовые и представлена около 200 видами с различными размерами и окраской цветов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/24668917823/ by Forest and Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Она быстро растёт, образуя длинные плети, которые могут быть использованы для создания вертикальных ограждений, ширм и живых изгородей. Рекомендуется установить соответствующие опоры для поддержки ее побегов, которые могут достигать высоты более 2 метров. Тунбергия цветет с июля до осенних морозов, радуя глаз яркими цветами.