Эта шикарная лиана подойдёт для озеленения вертикальных ограждений: привлекательна своим цветением и универсальностью

Тунбергия (Thunbergia) — декоративная лиана, привлекательная своим цветением и универсальностью. Это растение может цвести как в саду, так и в контейнере, например, на балконе или веранде. Тунбергия принадлежит семейству Акантовые и представлена около 200 видами с различными размерами и окраской цветов.
Она быстро растёт, образуя длинные плети, которые могут быть использованы для создания вертикальных ограждений, ширм и живых изгородей. Рекомендуется установить соответствующие опоры для поддержки ее побегов, которые могут достигать высоты более 2 метров. Тунбергия цветет с июля до осенних морозов, радуя глаз яркими цветами.
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